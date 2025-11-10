El Villalonga se da un baño de confianza en San Pedro

Rodri Iglesias volvía a la portería tras su lesión Gonzalo Salgado

El Villalonga FC recibió en San Pedro al Antela en la décima jornada de la Preferente Sur. Un enfrentamiento en el que los de Sera dominaron desde el inicio, dándose un baño de confianza ante sus aficionados tras golear por 3-1 a su rival, en un partido en el que regresaba Rodri Iglesias a los palos tras su lesión.

Durante los primeros minutos del enfrentamiento, los de Sera mantuvieron un ritmo muy alto en ataque, con un Iago Portas que ganaba las espaldas por la banda y un Antela que casi no tenía llegadas al último tercio del campo.

En el ecuador de la primera mitad, los visitantes se impulsaron, consiguiendo una llegada de Negrete, que se queda mano a mano con Rodri Iglesias y este termina atajando por abajo en su vuelta a San Pedro después de la lesión.

El Villalonga seguía insistiendo, y Mateo encontraba espacios por la banda izquierda, pero sin mayor peligro. Carlos López respondía para el Antela con un fuerte disparo lateral que logró atajar Rodri.

Óscar se encargó de estrenar el marcador en San Pedro Gonzalo Salgado

Los celestes no tardaron en responder, con Iván Capelo doblegando a tres defensas y el recién fichado Solomo atento a la recuperación de balón en el centro del campo. Otra ocasión clara de los locales partió de los pies de Mateo.

El defensa subió por la banda, superando a Carlos López, para poner un centro que remata Capelo pero frena Bruno Fernandes con una gran mano. Los de Bruno Gómez buscaban acciones a balón parado que les permitieran generar peligro en área rival, cogiendo impulso con el paso de los minutos.

Antes del descanso, Óscar encontró el acierto que el Villalonga venía echando en falta para estrenar el marcador. En el descuento, Romay aumentó la ventaja en el electrónico en una situación a balón parado.

Después de que la primera mitad dejase el encuentro con ventaja para los celestes, los visitantes plantearon un juego directo que los locales solventaron sin mayor problema. Óscar volvió a tener un disparo que se fue al palo, y un centro de Héctor que frenó el portero. En una jugada individual, Martín cruza dentro del área para cerrar el partido.