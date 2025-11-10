El Umia CF vuelve a sufrir una dolorosa derrota, esta vez ante el CD Valladares

El Umia también perdió la pasada jornada en casa MONICA VILA

El Umia de Lino González no levanta cabeza. Los de Barrantes cayeron goleados por 4-1 en A Gándara ante el CD Valladares y se estancan en la última posición de la tabla clasificatoria con tan solo cinco puntos en 10 jornadas.

Los de Barrantes se fueron con el 2-0 al descanso, después de que Álvaro y Diego Souto adelantaran al combinado local en la primera mitad, en la que el Umiano consiguió materializar. Fue ya en el segundo tiempo cuandop Cavani encontró fortuna para anotar el primer y único gol del partido por los visitantes.

Álvaro volvía a sobrepasar a Eloy para firmar un doblete que dejaba el marcador en 3-1. Con los cambios que realizó Ita, el Valladares tomó aún más fuerza. Así, Guisande, que solo llevaba tres minutos sobre el césped de A Gándara, se encargó de anotar el definitivo 4-1 que mantiene al Umia último clasificado.