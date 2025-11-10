Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Umia CF vuelve a sufrir una dolorosa derrota, esta vez ante el CD Valladares

Cayeron goleados por 4-1 en A Gándara

María Caldas
10/11/2025 06:15
El Umia también perdió la pasada jornada en casa
El Umia también perdió la pasada jornada en casa
MONICA VILA

El Umia de Lino González no levanta cabeza. Los de Barrantes cayeron goleados por 4-1 en A Gándara ante el CD Valladares y se estancan en la última posición de la tabla clasificatoria con tan solo cinco puntos en 10 jornadas. 

Los de Barrantes se fueron con el 2-0 al descanso, después de que Álvaro y Diego Souto adelantaran al combinado local en la primera mitad, en la que el Umiano consiguió materializar. Fue ya en el segundo tiempo cuandop Cavani encontró fortuna para anotar el primer y único gol del partido por los visitantes. 

Álvaro volvía a sobrepasar a Eloy para firmar un doblete que dejaba el marcador en 3-1. Con los cambios que realizó Ita, el Valladares tomó aún más fuerza. Así, Guisande, que solo llevaba tres minutos sobre el césped de A Gándara, se encargó de anotar el definitivo 4-1 que mantiene al Umia último clasificado.

Te puede interesar

Imagen de archivo de una manifestación feminista

El CIM de Sanxenxo atendió a 216 víctimas de violencia machista
C. Hierro
Rodri Iglesias volvía a la portería tras su lesión

El Villalonga se da un baño de confianza en San Pedro
María Caldas
El once titular del Portonovo

El Portonovo SD empata a cero en su visita al Lemos
María Caldas
Jesús Güimil Beiras, artísticamente conocido como Mk Maik

MK Maik: “Yo lo que quiero transmitir es buena vibra y, sobre todo, superación”
Sandra Rey