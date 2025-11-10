Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Portonovo SD empata a cero en su visita al Lemos

María Caldas
10/11/2025 06:45
El once titular del Portonovo
El once titular del Portonovo
Cedida

El Portonovo SD sacó un punto en su visita al Club Lemos. Los de Minso no pudieron pasar del empate a cero en A Pinguela, a pesar de que fueron dominadores del enfrentamiento. En la primera mitad, los arlequinados tuvieron varias situaciones de gol, comenzando por un tiro de Jesu, un remate de Dieguito de cabeza, y varios centros laterales en los que no encontraron rematador.

Por su parte, los locales jugaban a transitar buscando que Fito los acercase al área, pero los portonoveses supieron contrarrestar esas situaciones de peligro. La dinámica del partido continuó siendo la misma, con ambos conjuntos con dificultades para materializar sus ocasiones de peligro.

En la segunda mitad, el partido siguió siendo la misma que en los primeros 45 minutos, con el Portonovo teniendo más acercamientos al área rival. Los de Minso tuvieron una ocasión muy clara con un remate al palo de Lezcano, en el que la pelota se pasea por la línea. A partir de ahí, ambos trataron de buscar fortuna en área rival, pero sin éxito.

“Nos está costando mucho hacer gol pero el equipo está compitiendo cada vez mejor y tenemos que seguir en esta línea de trabajo para cambiar la dinámica de resultados”, dice Minso.

