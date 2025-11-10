Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Atlético Arousana golea en el Jiménez y mantiene su pleno triunfal

Derrota del EFM Concello de Boiro en Tercera RFEF y victoria del filial del Atlético Villalonga en Primera Gallega. Cara y cruz para Céltiga y Cambados en Segunda

Gonzalo Sánchez
10/11/2025 14:15
Formación inicial del Atlético Arousana, que sigue líder con pleno de victorias y promedia seis goles por partido en Segunda Autonómica
cedida

El EFM Concello de Boiro perdió en Vista Alegre ante el O Val 0-2 en la séptima jornada de liga de Tercera RFEF, por lo que se aprieta la parte baja y las visitantes se sitúan a un punto de las boirenses, si bien ambos equipos están fuera de puestos de descenso. Antía Delgado “Balo” marcó las diferencias para las de Narón al marcar los dos tantos y las locales acabaron con diez por la expulsión de Carla García a diez minutos del final. 

En Primera Autonómica, el filial del Atlético Villalonga ganó 3-0 al filial del Sárdoma en Dorrón con los goles de Lidia Bello, de penalti, Aldara Rey y Sofía Serantes. Es la cuarta victoria de las celestes, que se afianzan en la séptima plaza y siguen lanzadas a asegurar la permanencia en los próximos meses 

En Segunda Autonómica, el Atlético Arousana goleó en el Manuel Jiménez al Unión Guardesa por 11-2. Marcaron Elena Noya (2), Mel (4), Inés (2) y Miri Señoráns (3). Las vilagarcianas mantienen el pleno de triunfos y llevan 48 goles en ocho partidos. El Cambados perdió en el campo del Touro 2-1 con gol visitante de Alba Barreiro al final, y el Céltiga ganó con remontada al San Mateo en A Bouza (2-1) con doblete de Tania Esperón

