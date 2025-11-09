Un Céltiga atrevido y valiente asalta Barreiro para escalar hasta la zona de play-off, 2-4

Los jugadores del Céltiga celebran en el vestuario su cuarta victoria seguida, que los sitúa quintos cedida

El Céltiga logró su cuarta victoria seguida al imponerse en Barreiro por 2-4 al Gran Peña en un partidazo con ritmo alto, muy abierto y que fue un toma y daca de principio a fin. Se vio reflejado que ambos equipos están en buena dinámica y mucha confianza en lo que hacen. Pero se desniveló del lado visitante, una vez que Marcos Blanco, ya al final, anotó el cuarto tanto que acabó con la incertidumbre, por lo que el equipo de Luis Carro alarga su racha y se sitúa quinto, agrandando su colchón de puntos respecto a la zona baja.

El Gran Peña empezó mejor ante un Céltiga que interpretó mal su plan inicial de ser valiente e ir a buscar arriba a su rival. Los vigueses tuvieron un ritmo alto con balón y no tardaron en ponerse por delante antes del cuarto de hora, en una acción de saque de banda en la que maniobró Fran López en área y se sacó un disparo que dio en los dos postes y le cayó a Marcos Fontán, que marcó a placer.

A partir del 1-0 el Céltiga dio un paso adelante, fue más agresivo e intenso y asumió más riesgos. Y confió en lo que mejor hace, mover con velocidad el balón de un lado a otro. Fue así como empató en una gran acción combinativa que empezó en la izquierda y prosiguió en la derecha con Nico, cuyo centro remató en área el goleador rojiblanco Adri Rodríguez. De ahí al descanso el Céltiga siguió creciendo en su juego, jugando mucho en campo rival y sin conceder opciones para que el Gran Peña le pudiese contragolpear.

Gran Peña y Céltiga ofrecieron un gran espectáculo en el campo de Barreiro Gran Peña

Y esa tónica se mantuvo al inicio de la segunda parte. El Céltiga encontró el 1-2 en un córner. Remató Adri en el segundo palo y el balón quedó suelto en área para que Santi Figueroa anotase el 1-2. El Gran Peña movió ficha con un triple cambio y dio un paso adelante, un contexto que manejó bien el equipo de Luis Carro para empezar a generar en las transiciones, posicionándose en bloque intermedio y atacando rápido los espacios. Y los isleños tuvieron dos muy claras para el 1-3. Primero fue Adri el que remató alto desde fuera del área tras un autopase en una acción que inició Julio. Y la siguiente del propio Julio en un mano a mano en la que se la picó al portero Andrés, pero el balón salió demasiado cruzado y no cogió portería.

Al no marcar el tercero y mantener con vida al Gran Peña, los locales siguieron creyendo. Antón De Vicente adelantó su posición y el Gran Peña consiguió hundir más al Céltiga. Y llegó el 2-2 en una buena acción por banda del japonés Ginto, cuyo centro raso al área lo remató Fran López, bigoleador. Tras el 2-2 y a falta de menos de un cuarto de hora, el partido enloqueció. Los dos equipos lo quisieron ganar. Fue un toma y daca. Espectacular para el espectador neutral, pero cardíaco para el resto.

El Céltiga logró volver a ponerse por delante tras un robo en sector izquierdo. Jordan habilitó a Nico en el lado contrario. El control orientado del vigués ya le permitió entrar con ventaja en zona de remate y culminó la acción con un remate cruzado inapelable. De ahí al final apretó el Gran Peña, sobre todo a balón parado, pero no tuvo opciones de empatar. La incertidumbre desapareció prácticamente en la última jugada. Una contra por banda de Sobrido. Adri no llegó al remate, pero apareció en el segundo palo Marcos Blanco para hacer el 2-4.

El recién ascendido, otra vez con atrevimiento y valentía, es el primer visitante que gane en Barreiro en Tercera esta temporada, por lo que escala a puestos de play-off y es la revelación de la liga hasta el momento.