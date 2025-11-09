La dupla rioplatense formada por Zeballos y Fontana liquida las opciones del Cortegada ante el Maristas, 84-63

La uruguaya Josefina Zeballos firmó una actuación espectacular y anotó 28 puntos German Barreiros

Entre la uruguaya Zeballos, la argentina Fontana y la serbia Dimitrijevic, 55 puntos. Entre las norteamericanas Ezumah y Rodríguez, y la brasileña Horford, 9 puntos. Es una análisis simplista, pero explica gran parte de lo sucedido esta mañana en el pabellón del colegio Maristas, donde las locales ganaron al Mariscos Antón Cortegada por 84-63 en la segunda derrota seguida del equipo de Manu Santos.

Cierto es que el Cortegada aún está por acoplar y rendir al máximo de sus posibilidades, ya que sus extranjeras se incorporaron tarde y a cuentagotas. En cambio, el Maristas ya es una maquinaria perfectamente engrasada, con los roles definidos y la dupla rioplatense que forman la base uruguaya Josefina Zeballos (28 puntos) y la pívot argentina Brenda Fontana (20 puntos) marcando diferencias en ataque.

En el inicio del partido el equipo coruñés ya dejó claro que iba a morder en cada defensa, con gran actividad y metiendo muchas manos. En ataque, la base uruguaya Josefina Zeballos fue imposible de frenar para las visitantes. El parcial inicial fue de 8-0 y el Cortegada no tardó en comprobar que no iba a ser el día de Christabel Ezumah, anulada por las interiores locales. Con la norteamericana en pista, el diferencial en el partido para las visitantes fue de -24.

Raquel Botana, defendida por Maira Horford en una acción del partido German Barreiros

El primer cuarto fue dominado por las coruñesas, que cargaron el rebote de ataque, y apenas concedieron canastas fáciles (19-10). El segundo empezó igual, con un parcial de 6-0 a favor del equipo que entrena Fer Buendía. La cosa pintaba mal tras el triple de Sofía Arcos (25-10). Cris Loureiro fue la que tiró del atascado carro visitante en la anotación, dando inicio a los mejores momentos del Cortegada en la primera parte. El Maristas bajó su acierto y las de Vilagarcía, poco a poco, endosaron un parcial de 0-10 culminado con dos acciones de Damaris Rodríguez, la segunda con robo y 2+1. Con 25-20 el derbi gallego parecía que volvía a reiniciarse.

Pero tras el tiempo muerto local el guión volvió a lo que había sido en el primer cuarto, mientras los árbitros seguían permitiendo los contactos y generando confusión general. El Maristas subió su acierto, endosó varios triples al Cortegada y se disparó con un parcial de 19-6 para irse al descanso con la máxima ventaja, de 18 puntos (44-26), con la pareja rioplatense Zeballos y Fontana como máximas anotadoras ante un Cortegada sin puntería (1/11 en triples).

En la segunda parte el Cortegada tenía que hacer algo, dadas las circunstancias. Y Manu Santos lo intentó dándole más protagonismo a las nacionales y ordenando una defensa zonal con ajustes. El parcial de inicio fue de 2-8 (46-34), pero las coruñesas acertaron en los tiros de tres que permitía el Cortegada (52-39). El partido entró en una fase de intercambio, de canastas y errores. El Cortegada no consiguió acercarse en el marcador y entró en el último cuarto 17 abajo (59-42). Siguió remando, con Blanca Manivesa, Cris Loureiro y María Angulo aportando en la anotación. El Cortegada llegó a ponerse a diez, pero de nuevo Zeballos sacó a relucir su talento.

La diferencia volvió a los 15 (64-59) y las de Vilagarcía no se rindieron. Llegaron a ponerse a 8 tras una canasta de Gara Jorge (67-59), pero en cuanto se fue a descansar Angulo y volvió a Ezumah a pista, los problemas del Cortegada ante al defensa coruñesa se reprodujeron, con pérdidas (22 en total). De ahí al final el Maristas ya no dio opción alguna y acabó llevándose también el último cuarto (25-21) con la ex del León Josefina Zeballos (34 de valoración) coronada como indiscutible MVP de la jornada.

El Cortegada cae a la sexta plaza con un balance de 4/2, mientras que Maristas, con 5/1, se sitúa líder empatado con Romakuruma Mataró, Ibaizabal y un ADBA al que visita en Avilés el sábado a las 20 horas el equipo vilagarciano.

La afición coruñesa animó mucho a su equipo y disfrutó de la victoria German Barreiros