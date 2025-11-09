Mi cuenta

Deportes

La dupla rioplatense formada por Zeballos y Fontana liquida las opciones del Cortegada ante el Maristas, 84-63

Entre la base uruguaya y la pívot argentina anotaron 48 puntos. Las coruñesas dominaron desde el principio y minimizaron a Ezumah

Gonzalo Sánchez
09/11/2025 16:12
La uruguaya Josefina Zeballos firmó una actuación espectacular y anotó 28 puntos
La uruguaya Josefina Zeballos firmó una actuación espectacular y anotó 28 puntos
German Barreiros

Entre la uruguaya Zeballos, la argentina Fontana y la serbia Dimitrijevic, 55 puntos. Entre las norteamericanas Ezumah y Rodríguez, y la brasileña Horford, 9 puntos. Es una análisis simplista, pero explica gran parte de lo sucedido esta mañana en el pabellón del colegio Maristas, donde las locales ganaron al Mariscos Antón Cortegada por 84-63 en la segunda derrota seguida del equipo de Manu Santos. 

Cierto es que el Cortegada aún está por acoplar y rendir al máximo de sus posibilidades, ya que sus extranjeras se incorporaron tarde y a cuentagotas. En cambio, el Maristas ya es una maquinaria perfectamente engrasada, con los roles definidos y la dupla rioplatense que forman la base uruguaya Josefina Zeballos (28 puntos) y la pívot argentina Brenda Fontana (20 puntos) marcando diferencias en ataque.

 En el inicio del partido el equipo coruñés ya dejó claro que iba a morder en cada defensa, con gran actividad y metiendo muchas manos. En ataque, la base uruguaya Josefina Zeballos fue imposible de frenar para las visitantes. El parcial inicial fue de 8-0 y el Cortegada no tardó en comprobar que no iba a ser el día de Christabel Ezumah, anulada por las interiores locales. Con la norteamericana en pista, el diferencial en el partido para las visitantes fue de -24

Raquel Botana, defendida por Maira Horford en una acción del partido
Raquel Botana, defendida por Maira Horford en una acción del partido
German Barreiros

El primer cuarto fue dominado por las coruñesas, que cargaron el rebote de ataque, y apenas concedieron canastas fáciles (19-10). El segundo empezó igual, con un parcial de 6-0 a favor del equipo que entrena Fer Buendía. La cosa pintaba mal tras el triple de Sofía Arcos (25-10). Cris Loureiro fue la que tiró del atascado carro visitante en la anotación, dando inicio a los mejores momentos del Cortegada en la primera parte. El Maristas bajó su acierto y las de Vilagarcía, poco a poco, endosaron un parcial de 0-10 culminado con dos acciones de Damaris Rodríguez, la segunda con robo y 2+1. Con 25-20 el derbi gallego parecía que volvía a reiniciarse. 

Pero tras el tiempo muerto local el guión volvió a lo que había sido en el primer cuarto, mientras los árbitros seguían permitiendo los contactos y generando confusión general. El Maristas subió su acierto, endosó varios triples al Cortegada y se disparó con un parcial de 19-6 para irse al descanso con la máxima ventaja, de 18 puntos (44-26), con la pareja rioplatense Zeballos y Fontana como máximas anotadoras ante un Cortegada sin puntería (1/11 en triples)

En la segunda parte el Cortegada tenía que hacer algo, dadas las circunstancias. Y Manu Santos lo intentó dándole más protagonismo a las nacionales y ordenando una defensa zonal con ajustes. El parcial de inicio fue de 2-8 (46-34), pero las coruñesas acertaron en los tiros de tres que permitía el Cortegada (52-39). El partido entró en una fase de intercambio, de canastas y errores. El Cortegada no consiguió acercarse en el marcador y entró en el último cuarto 17 abajo (59-42). Siguió remando, con Blanca Manivesa, Cris Loureiro y María Angulo aportando en la anotación. El Cortegada llegó a ponerse a diez, pero de nuevo Zeballos sacó a relucir su talento

La diferencia volvió a los 15 (64-59) y las de Vilagarcía no se rindieron. Llegaron a ponerse a 8 tras una canasta de Gara Jorge (67-59), pero en cuanto se fue a descansar Angulo y volvió a Ezumah a pista, los problemas del Cortegada ante al defensa coruñesa se reprodujeron, con pérdidas (22 en total). De ahí al final el Maristas ya no dio opción alguna y acabó llevándose también el último cuarto (25-21) con la ex del León Josefina Zeballos (34 de valoración) coronada como indiscutible MVP de la jornada

El Cortegada cae a la sexta plaza con un balance de 4/2, mientras que Maristas, con 5/1, se sitúa líder empatado con Romakuruma Mataró, Ibaizabal y un ADBA al que visita en Avilés el sábado a las 20 horas el equipo vilagarciano.

La afición coruñesa animó mucho a su equipo y disfrutó de la victoria
La afición coruñesa animó mucho a su equipo y disfrutó de la victoria
German Barreiros

Ficha técnica:

Maristas Coruña: Josefina Zeballos (28), Nuria Ríos (10), Eugenia Filgueira (2), Raquel Botana (2), Brenda Fontana (20) - quinteto inicial- Nevena Dimitrijevic (7), Ana Jiménez (5), C. Naya (0), Sofía Arcos (6), M. Rivas (3) y Andrea Pérez (1). 
Mariscos Antón Cortegada: Blanca Manivesa (12), Lucía Carabán (5), Gara Jorge (8), Cris Loureiro (15), Christabel Ezumah (4) -quinteto inicial- Marta Sanmartín (5), María Angulo (9), Maira Horford (0), Damaris Rodríguez (5). 
Parciales: 19-10 / 25-16 /15-16 / 25-21. 
Árbitros: Pilar Carrasco y Iago Leal. Señalaron 19 faltas a las locales y 22 a las visitantes. Sin eliminadas.

