El CJ Cambados visita al Lugo B con el objetivo de impulsarse en la tabla

El Juventud Cambados suma nueve puntos en las primeras jornadas MONICA VILA

El Club Juventud Cambados visita hoy a las 16:00 horas al filial del Lugo para disputar la décima jornada de la Tercera RFEF. Los de Pénjamo llegan a A Chela con más efectivos, y es que regresan a la convocatoria Nico y Álex Fernández.

Actualmente, el combinado cambadés se encuentra como decimotercer clasificado con nueve puntos, por lo que una victoria a domicilio puede impulsar a los de Pénjamo en la tabla del grupo uno.

Enfrente tendrán a un Lugo B que llega con la moral reforzada tras conseguir la victoria la pasada jornada en Barraña ante el CD Boiro. Un triunfo que les coloca sextos con 15 puntos y solo dos derrotas en los nueve primeros partidos. Los de Pénjamo, por su parte, llevan cuatro derrotas en el año de su regreso a Tercera.

“Nos enfrentamos a un rival con mucho ritmo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, con mucho dinamismo y que acumula a muchos de sus futbolistas en defensa”, destaca Pénjamo sobre el próximo rival del Juventud Cambados.

Como local, el Lugo B todavía no conoce la derrota, y es que en cuatro partidos jugados en A Chela, los de Dani Galán suman tres victorias y un empate. Además, como locales, llevan cinco goles a su favor y solo uno en contra.

El Juventud Cambados, en el papel de visitante, acumula una victoria, dos empates y una derrota, además de cuatro goles tanto a favor como en su contra, por lo que los de Galán también tendrán que hacer un fuerte esfuerzo ofensivo para batir a la defensa amarilla.

Lo cierto, es que el Lugo B cuenta en sus filas con el segundo máximo anotador de la categoría, como es Aday, que lleva seis goles, los mismos que el pichichi, Gabri Palmás.

“Ellos en los partidos consiguen generar superioridades y darle mucha calidad a las acciones”, destaca el entrenador de Juventud Cambados. “Es importante tener mucha concentración y ayudas a nivel defensivo para imponernos en los duelos y que no puedan correr”, recalca Pénjamo.