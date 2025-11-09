Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CJ Cambados visita al Lugo B con el objetivo de impulsarse en la tabla

"Vamos a necesitar mucha concentración y ayudas a nivel defensivo para que no puedan correr", dice Pénjamo

María Caldas
09/11/2025 07:00
El Juventud Cambados suma nueve puntos en las primeras jornadas
El Juventud Cambados suma nueve puntos en las primeras jornadas
MONICA VILA

El Club Juventud Cambados visita hoy a las 16:00 horas al filial del Lugo para disputar la décima jornada de la Tercera RFEF. Los de Pénjamo llegan a A Chela con más efectivos, y es que regresan a la convocatoria Nico y Álex Fernández. 

Actualmente, el combinado cambadés se encuentra como decimotercer clasificado con nueve puntos, por lo que una victoria a domicilio puede impulsar a los de Pénjamo en la tabla del grupo uno.

Enfrente tendrán a un Lugo B que llega con la moral reforzada tras conseguir la victoria la pasada jornada en Barraña ante el CD Boiro. Un triunfo que les coloca sextos con 15 puntos y solo dos derrotas en los nueve primeros partidos. Los de Pénjamo, por su parte, llevan cuatro derrotas en el año de su regreso a Tercera.

“Nos enfrentamos a un rival con mucho ritmo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, con mucho dinamismo y que acumula a muchos de sus futbolistas en defensa”, destaca Pénjamo sobre el próximo rival del Juventud Cambados. 

Como local, el Lugo B todavía no conoce la derrota, y es que en cuatro partidos jugados en A Chela, los de Dani Galán suman tres victorias y un empate. Además, como locales, llevan cinco goles a su favor y solo uno en contra.

El Juventud Cambados, en el papel de visitante, acumula una victoria, dos empates y una derrota, además de cuatro goles tanto a favor como en su contra, por lo que los de Galán también tendrán que hacer un fuerte esfuerzo ofensivo para batir a la defensa amarilla. 

Lo cierto, es que el Lugo B cuenta en sus filas con el segundo máximo anotador de la categoría, como es Aday, que lleva seis goles, los mismos que el pichichi, Gabri Palmás.

“Ellos en los partidos consiguen generar superioridades y darle mucha calidad a las acciones”, destaca el entrenador de Juventud Cambados. “Es importante tener mucha concentración y ayudas a nivel defensivo para imponernos en los duelos y que no puedan correr”, recalca Pénjamo.

Te puede interesar

El ideal gallego

El cambio de cubierta de la Casa da Cultura “Manuel Lueiro Rey” la mantendrán cerrada por obras
C. Hierro
Adri Lombao controla un balón ante el Arteixo

“Tenemos que imponer nuestro juego”, señala Adri Lombao
María Caldas
La carpa preparada para albergar los festejos

O Grove ficha a Los Satélites y Olympus para inaugurar las fiestas en honor a San Martiño
C. Hierro
La celebración del juicio contra los cuatro procesados se había señalado para esta mañana en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña

Piden más de cuatro años de cárcel y una multa de 150.000 euros por tráfico de drogas
Sandra Rey