El CD Boiro se deja dos puntos en O Morrazo con un gol en propia de Yosi

El once titular del CD Boiro en O Morrazo Tania Martínez

El CD Boiro no pudo pasar del empate a dos en su visita a O Morrazo. A pesar de que los de José Tizón llegaron al descanso con un marcador favorable, el enfrentamiento se dinamitó en el segundo tiempo, dónde la concentración defensiva terminó por condenar al Boiro a perder dos puntos de oro.

Mario Prol estrenó el marcador con una diagonal a dentro desde fuera del área, para que más tarde Juanma se encargase de aumentar la ventaja, después de que Prol encarase a Aitor para hacer un recorte hacia fuera y poner el pase a Juanma.

Lo cierto, es que durante la primera mitad los visitantes fueron muy superiores a los de Rafa Villaverde, pero la falta de acierto en el último tercio del campo impidió que los de Tizón sentenciasen al descanso. Facu Moreyra tuvo un mano a mano que salvó Brais Pereiro con una gran mano.

La polémica arbitral también estuvo servida, y es que en una acción de peligro del Boiro, Juanma pedía penalti por un empujón en el área, pero el colegiado no señaló nada. Prol volvió a tener la oportunidad de aumentar la distancia en el electrónico con un centro chute abajo que terminó dando en el poste.

Ante la falta de contundencia del Alondras en el primer tiempo, Rafa Villaverde comenzó a mover el banquillo al inicio del segundo tiempo en busca de soluciones. Y así fue. Después de mucha insistencia, Rincón encontró fortuna a los quince minutos del inicio de la segunda mitad.

La tensión volvía a reinar cuando el colegiado anuló un gol por fuera de juego en una falta lateral que centraron, remata Nieto, y Samu la mete. “No estaba en fuera de juego, era perfectamente legal porque lo estuvimos viendo en la cámara. Samu no está en ningún momento fuera de posición, ni Nieto tampoco”, reclama Tizón.

En un centro latera, los boirenses no despejaron bien y así Rincón encontró espacios para rematar y poner el 1-2. Los locales comenzaron a adelantar líneas y buscar situaciones de balón parado, y así, en un córner, Yosi termina metiendo en propia meta. “El partido fue un toma y daca, un intercamibio a golpes”, comenta el entrenador