Cuesta abajo y sin frenos: el Atlético Villalonga vuelve a perder

El Atlético Villalonga solo suma un punto en lo que va de temporada MONICA VILA

El Atlético Villalonga no levanta cabeza. En nueve jornadas, las de Romina Dadín todavía no consiguieron consumar su primera victoria. En el último enfrentamiento en San Pedro las sanxenxinas cayeron por 1-2 ante el Atlético de Madrid, por lo que siguen de últimas en la clasificación con tan solo un punto, complicándose mucho la permanencia en la categoría cuando solo se disputaron nueve enfrentamientos.

Sara García fue la autora del único gol que anotaron las locales ante las madrileñas. Lo hizo de penalti cuando quedaban menos de diez minutos para que finalizase el tiempo reglamentario en San Pedro. Las madrileñas abrieron la lata muy pronto, al conseguir anotar ya en el minuto tres, obra de Adriana Gómez.

El Atlético Villalonga lleva 23 goles en contra MONICA VILA

La falta de concentración volvió a pasar factura a las de Romina Dadín ante un rival que necesitaba la victoria para conseguir marcar distancias con los puestos de descenso. Tras el primer tanto del enfrentamiento, las locales aguantaron el chaparrón, pero tampoco consiguieron materializar para llegar al descanso con un marcador más favorable.

Al inicio del segundo tiempo, el Atlético de Madrid comenzó a mover el banquillo, y así llegó el segundo gol que parecía sentenciar el enfrentamiento en San Pedro. Con el 0-2 en el marcador, Romina Dadín comenzó a mover el banquillo en busca de una solución rápida para puntuar, pero el tanto de Nerea Sánchez hizo mucha mella en las locales.

Cuando todo indicaba que el marcador ya no se iba a mover, Andrea Iglesias cometió penalti al sujetar dentro del área a la jugadora del Atlético Villalonga, por lo que el colegiado señaló penalti. Sara García se encargó de materializarlo para sellar el definitivo 1-2.