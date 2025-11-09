Aday amarga a un Cambados que mereció más en su visita a Lugo

Los de Pénjamo se encuentran dos puntos por encima del descenso MONICA VILA

El Club Juventud Cambados regresa con un punto bajo el brazo tras su visita al filial del Lugo B. Un resultado que los de Pénjamo dan por bueno, pero del que merecieron mucho más, sobre todo por la dureza del rival.

Aday se encargó de firmar el empate a uno cuando a penas quedaba un minuto para que se cumpliese el tiempo reglamentario, impidiendo así la fiesta lucense de un Cambados que se pone cada vez más en la cuerda floja, a solo dos puntos de las posiciones de descenso.

Los cambadeses salieron muy bien al partido, generando varias situaciones de área. Así llegó el tanto de Seydou, que tras un córner en el que Diego Iglesias la pone, consigue rematar. Pero tras el 0-1, los de Dani Galán dieron un paso adelante con su juego combinativo, que obligaba a los visitantes a replegarse en defensa.

La situación más clara que tienen locales es en una perdida de los cambadeses, dónde sacan un disparo lejano que termina por desviar David Conde. Aguantando el chaparrón, los de Pénjamo consiguieron sostener el 0-1 al descanso.

Segunda parte

En los últimos 45 minutos los lucenses acumularon ya de inicio mucha gente en última línea, buscando situaciones de área. La primera ocasión aérea llega con un balón que recibe Samu, pero Conde se hizo grande y evitó el disparo.

Tras recuperar el balón, los cambadeses tuvieron tres situaciones claras, dos de de Diego Iglesias y otra de Gregor. En la primera, recibe en carrera y encara portería y su disparo se va cruzado pegado al palo.

Después, otra en la que Iglesias recibe y se mete en área superando a su par y da el pase atrás que se pasea portería área pequeña sin poder llegar Gregor. Este último fue el encargado de la última ocasión, encarando a su rival y sacando un disparo que para en dos tiempos Jorge. Después de un rechace en el área, Aday armó el disparo muy rápido para meterla por la escuadra y sellar el 1-1 definitivo ante un Cambados que mereció más.