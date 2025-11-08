"Sabemos que le podemos hacer daño a cualquier rival", dice Luis Carro

Adrián controla un balón en el partido ante el Silva SD MONICA VILA

El Céltiga FC de Luis Carro visita mañana a las 16:00 horas el Manolo Barreiro para enfrentarse al Gran Peña. Los isleños llegan a Vigo con el octavo puesto en la tabla clasificatoria debajo del brazo, y solo un punto por debajo (13) de su próximo rival (14).

Una victoria del combinado de A Illa en el Manolo Barreiro podría dar un vuelco a la clasificación, impulsando a los de Luis Carro hacia los cinco primeros puestos de la tabla clasificatoria. La racha goleadora de Adrián Rodríguez, que es actualmente el tercer máximo goleador de Tercera RFEF con cinco goles, por detrás de Gabri Palmás (Arosa) y Aday (Lugo), está siendo uno de los grandes puntos fuertes del Céltiga FC.

Luis Carro no contará para medirse al Gran Peña con Carlos, Rubi y Dani Prada, que se están recuperando. “Ellos son un equipo con una dinámica parecida a la nuestra, que combina muy bien juventud y experiencia, y que vienen de una racha de tres victorias seguidas”, destaca el entrenador del cuadro isleño.

“Hacen muchas cosas bien en muchas fases del juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Cuentan con muchos recursos”, explica Carro. “Son un equipo difícil de defender con espacios y con ataque posicional. Son muy completos y además solo perdieron un partido”, destaca Carro.

El Gran Peña todavía no conoce la derrota en el Manolo Barreiro, y es que de cuatro partidos, suman una victoria y tres empates. Además, llevan cuatro goles a favor como local y tres en contra. Por parte de los isleños, estos llevan una victoria como visitantes y tres derrotas, con cuatro goles a su favor y seis en contra.

“Nosotros estamos a buen nivel y sabemos que somos capaces de hacerle daño a cualquiera, y con esa intención vamos al encuentro ante el Gran Peña”, destaca el entrenador del Céltiga FC