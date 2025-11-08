El Sigaltec CLB consigue una cómoda victoria en casa

Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador del equipo MONICA VILA

El Sigaltec CLB volvió a levantar el telón de Sara Gómez para medirse al CB Navia. Un encuentro que finalizó con un electrónico de 87-74, y en el que los de Luis Gabín tuvieron el control del mismo desde el principio hasta el final, viviendo así su victoria más cómoda en la Tercera FEB hasta el momento.

Ya en el primer cuarto los vilagarcianos se mostraron muy superiores, cumpliendo con la tarea de aumentar el nivel defensivo que planteaba el entrenador en la previa del enfrentamiento. Así, un Pedro Sabugueiro muy certero en el tiro, anotó ocho puntos para los locales, marcando la diferencia y guiando al equipo a un parcial de 28-12. Del mismo modo, Mateo Bello mostró un gran nivel en el tiro exterior.

Pablo Fernández acabó el partido anotando 28 puntos MONICA VILA

La labor colectiva de los de Gabín apisonaba a un Navia que veía como la ventaja en el marcador era cada vez mayor. En el segundo cuarto, Pablo Fernández se echó a las espaldas el ataque del equipo, siendo el máximo anotador y poniendo así al Sigaltec con una ventaja de más de 20 en el segundo tramo del partido.

Tras el descanso, las cosas no cambiaron en el Sara Gómez. Un Pablo Fernández en estado de gracia se convertía en la pesadilla de los visitantes. Los de Sergio Álvarez se encomendaban a Anxo Pacheco, que se convertía en el máximo anotador del equipo, en busca de una remontada que parecía imposible de conseguir ante el alto nivel que mostraron los deportistas vilagarcianos.

Luis Gabín le da indicaciones a Óscar Castaño, que volvió al parqué MONICA VILA

Último cuarto

Los de Luis Gabín no pudieron mantener su altísimo nivel en el último tramo del partido, en el que los visitantes apretaron para recortar la distancia de más de 30 puntos que había en el marcador. El evidente cansancio de los locales permitió que los de Sergio Álvarez sellaran un cuarto con casi 20 puntos de más que los de Luis Gabín, pero finalmente la victoria fue para los arousanos.