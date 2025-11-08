El Sigaltec CLB busca cortar su mala racha ante el Navia

El Sigaltec quiere triunfar ante sus aficionados Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB de Luis Gabín vuelve hoy a las 19:00 horas a la acción. Lo hará en el Sara Gómez para recibir al CB Navia con el objetivo de cortar su mala racha. Hasta el momento, los vilagarcianos solo ganaron un partido en Tercera FEB, sufriendo en la mayoría de ellos por la notable diferencia de condiciones físicas con el resto de los equipos de la categoría.

Los de Gabín buscarán en casa romper con las tres derrotas consecutivas ante un rival que llega a Vilagarcía con tres victorias seguidas a sus espaldas.

Para el enfrentamiento, Luis Gabín cuenta con todos sus jugadores, y es que las sesiones de entrenamiento se completaron sin mayor complicación. “Navia es un equipo que viene en racha después de tres victorias seguidas, una remontando en el último cuarto y las dos últimas en finales muy ajustados”, comenta el entrenador del Sigaltec CLB.

“Llegan con confianza y va a ser clave que seamos capaces de subir nuestro nivel defensivo de las últimas jornadas para contrarrestar el juego rápido y agresivo de penetraciones al aro de sus jugadores más importantes”, recalca Gabín.

“Esperamos que la energía que estamos mostrando en los partidos de casa nos ayude a competir mejor, manteniendo la concentración durante todo el partido", insiste Gabín. Actualmente, el Sigaltec se encuentra como último clasificado, mientras el Navia ocupa la séptima posición.