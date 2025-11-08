El Portonovo y el Umia CF buscan salir de la zona baja, mientras que el Villalonga recibe a un Antela que es tercero

Héctor controla un balón en el pasado derbi ante el Portonovo en San Pedro Gonzalo Salgado

La clasificación de Preferente Sur comienza a ponerse cuesta arriba para Umia CF y Portonovo SD. Los arousanos son últimos y penúltimos, respectivamente, y encaran la décima jornada liguera como visitantes. Por un lado, el Umia de Lino González visita al CD Valladares, equipo que descendió esta temporada de Tercera RFEF. El enfrentamiento, vital para el Umia, será mañana a las 17:30 horas en A Gándara.

Por otra parte, el Portonovo SD pone rumbo a A Pinguela para enfrentarse al Club Lemos, que viene de golear al Umia la pasada jornada. Los de Minso necesitan sumar de tres para no encasillarse en los puestos de descenso, a la espera de que Fito, referencia atacante del Lemos, no esté en estado de gracia. El duelo será mañana a las 17:00 horas.

Situación distinta vive el Villalonga de Sera. Los celestes parecen haber alzado el vuelo para escapar de la zona baja, colocándose duodécimos. En la décima jornada vuelven a levantar el telón de San Pedro con el objetivo de volver a ganar en casa, algo que hasta ahora solo han hecho una vez. El Villalonga se medirá al Antela CF a las 17:00 horas, uno de los rivales más duros de la categoría, que se encuentra como tercer clasificado.