Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Portonovo y el Umia CF buscan salir de la zona baja, mientras que el Villalonga recibe a un Antela que es tercero

Los de Minso visitan mañana al Lemos (17:00 horas) y los de Lino González al Valladares (17:30 horas)

María Caldas
08/11/2025 10:30
Héctor controla un balón en el pasado derbi ante el Portonovo en San Pedro
Héctor controla un balón en el pasado derbi ante el Portonovo en San Pedro
Gonzalo Salgado

La clasificación de Preferente Sur comienza a ponerse cuesta arriba para Umia CF y Portonovo SD. Los arousanos son últimos y penúltimos, respectivamente, y encaran la décima jornada liguera como visitantes. Por un lado, el Umia de Lino González visita al CD Valladares, equipo que descendió esta temporada de Tercera RFEF. El enfrentamiento, vital para el Umia, será mañana a las 17:30 horas en A Gándara.

Por otra parte, el Portonovo SD pone rumbo a A Pinguela para enfrentarse al Club Lemos, que viene de golear al Umia la pasada jornada. Los de Minso necesitan sumar de tres para no encasillarse en los puestos de descenso, a la espera de que Fito, referencia atacante del Lemos, no esté en estado de gracia. El duelo será mañana a las 17:00 horas.

Situación distinta vive el Villalonga de Sera. Los celestes parecen haber alzado el vuelo para escapar de la zona baja, colocándose duodécimos. En la décima jornada vuelven a levantar el telón de San Pedro con el objetivo de volver a ganar en casa, algo que hasta ahora solo han hecho una vez. El Villalonga se medirá al Antela CF a las 17:00 horas, uno de los rivales más duros de la categoría, que se encuentra como tercer clasificado.

Te puede interesar

Una puesta de sol desde el Castro de Arcos, en Cuntis

La mejor puesta de sol está en Cuntis y ofrece vistas privilegiadas a la Ría de Arousa
Fátima Pérez
Uno de los navíos teledirigidos que flotan en Pedras Miudas

Los barcos más singulares de Galicia navegan por radiocontrol en Pedras Miudas
Fátima Pérez
El alcalde de Moraña, Sito Gómez, revisando los caminos del municipio

Moraña apuesta por aprovechar las ayudas de la administración e impulsar mejoras viarias
Fátima Pérez
Marta Sanmartín guía un balón en el último partido en el Sara Gómez

El Mariscos Antón Cortegada se prepara para asaltar a Maristas Coruña
María Caldas