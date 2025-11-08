El Mariscos Antón Cortegada se prepara para asaltar a Maristas Coruña

Marta Sanmartín guía un balón en el último partido en el Sara Gómez MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada busca volver a la senda de la victoria en su visita al Maristas Coruña mañana a las 12:30 horas. Las de Manu Santos se enfrentarán a su rival más directo, y es que las vilagarcianas se colocan quintas clasificadas con nueve puntos, y las coruñesas son cuartas con el mismo número de puntos.

“Es un partido muy difícil. Son uno de los mejores equipos de la liga y un bloque muy consistente porque llevan años con las mismas jugadoras y cuerpo técnico”, destaca Manu Santos.

Lo cierto, es que Maristas se quedó muy cerca de lograr el ascenso a Liga Challenge la pasada temporada, y hasta ahora, solo llevan una derrota en las cinco jornadas disputadas, del mismo modo que el Mariscos Antón Cortegada.

“Tienen jugadoras de mucho talento, como el caso de Ceballos, que es de las mejores exteriores de la Liga Femenina 2”, explica Manu Santos. “En alero Jiménez, y en interior Arcos y Brenda también son muy destacadas. Aún encima jugamos en su casa, pero por supuesto vamos a ir a por la victoria y con la intención de competirlo al máximo”, destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

Por su parte, el conjunto vilagarciano cuenta con numerosas jugadoras que sufren molestias físicas, por lo que hasta el último momento, Manu Santos no sabrá qué jugadoras podrán viajar hasta A Coruña.

“Espero que puedan estar todas. El equipo tiene que darlo todo, porque creo que este año puede haber incluso cinco equipos que peleen por la parte alta de la tabla. Las jugadoras tienen que darlo todo”, insiste el entrenador del Mariscos Antón Cortegada en la previa del partido.