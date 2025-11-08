El CD Boiro prepara su batalla en Cangas do Morrazo

Yosi trata de defender un balón ante Aday Tania Martínez

La décima jornada de Tercera RFEF coloca a los equipos arousanos como visitantes, a excepción del Arosa SC, que jugará en casa ante el Atlético Coruña Montañeros. Un punto de inflexión para equipos como Boiro, que se encuentra inmerso en una dura batalla en la parte media de la tabla.

Por un lado, el CD Boiro de José Tizón prepara su batalla de mañana a las 16:30 horas ante el Alondras CF. Los boirenses visitan Cangas do Morrazo con el firme objetivo de volver a la senda de la victoria, a pesar de que O Morrazo sea un campo muy difícil por sus dimensiones y por lo mucho que bota el balón.

Samu Araújo controla un balón en Barraña Tania Martínez

Como locales, los de Rafa Villaverde solo han ganado un partido desde que empezó la liga, con dos goles a favor y siete en contra. Los de Tizón llevan dos triunfos como visitantes, con cuatro goles a favor y solo dos en contra.

“El equipo está bien, pensando en cortar la mala racha de dos derrotas y con ganas de revancha”, dice Tizón. Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Iago Martínez, que se lesionó en el partido ante el Lugo B, ni con Bruno Campos. Recupera a Rodri Zambrana y a Aram, que estuvo fuera la pasada jornada por acumulación de tarjetas. Asimismo, también entra en convocatoria Allyson, el nuevo fichaje del club.

Landeira trata de recuperar un balón Tania Martínez

“Son uno de los equipos que mejor juegan de la categoría, si no estamos ajustados para ir a la presión son capaces de desmontar a cualquier equipo”, destaca José Tizón.

“Su campo no les beneficia por el estado en el que está, sobre todo por el juego que ellos hacen, y en las últimas jornadas les están lastrando las bajas, pero van a ser uno de los equipos que estarán peleando por el play-off hasta el final”, comenta el entrenador del CD Boiro.

Una de las principales tareas del CD Boiro pasará por controlar a Yelco Alfaya, una de las referencias en ataque de los de Cangas, además de Manuel Freire, que lleva tres goles anotados en las primeras jornadas de Tercera RFEF. “Con los fichajes sumaron mucho nivel a su plantilla”, recalca José Tizón. El Alondras no contará con Adrián Cruz, que no puede jugar por sanción.