Migui y Kike Rodríguez: los hermanos que golean en Noalla

Los hermanos Rodríguez Outeda, Kike y Migui, posan antes del entrenamiento de ayer en el campo Municipal de Noalla Mónica Ferreirós

La sangre portonovesa se apodera de los goles en Tercera Futgal. La zona modesta del fútbol gallego cuenta con los hermanos Migui y Kike Rodríguez Outeda, que militan en las filas del Noalla SD, como vigentes pichichis de la competición. Sin pretenderlo, ambos suman los mismos goles, once, convirtiéndose así en los máximos goleadores de la categoría. Un año en el que ambos aspiran a conseguir el ascenso con el Noalla, que disputa una reñida batalla con la USD O Grove y con el Catoira por el ascenso a Segunda Futgal.

“La temporada va muy bien. Desde el año pasado nos reforzamos bien trayendo gente de otra categoría y la verdad es que pinta muy bien”, comenta Migui Rodríguez. La pasada temporada, Migui ya militaba en las filas del Noalla, pero Kike se unió al proyecto en la presente temporada. Compartir vestuario con un hermano se convirtió en una realidad para el mayor de los Rodríguez. “Lo traje como un compañero más, pero con un poco de exigencia más, porque yo quiero lo mejor para él y que rinda al máximo para conseguir el objetivo de este año, que no es menos que ascender”, cuenta Migui.

El aspecto goleador parece venir en la sangre, pero aunque pueda parecerlo, no es ningún pacto entre hermanos. “Es pura casualidad que llevemos los mismos goles. Eso nos está viniendo muy bien para el equipo porque en muchos partidos el año pasado nos faltó ese punto de acierto. No solo él y yo, sino que el equipo está aportando con goles y es muy importante para determinar los siguientes partidos”, explica Migui Rodríguez. El cambio en el Noalla es más que evidente. No solo por la presencia de los hermanos Rodríguez, sino por la intensidad con la que plantean todos los partidos. “Lo que veo de diferencia con el año pasado es principalmente las ganas. Este año cambió muchísimo”, cuenta Migui. “Se entrena con muchísima intensidad, cambió de manera abismal. En los partidos la gente quiere más, quiere más goles, no se conforma. Eso se ve durante la semana porque en los entrenamientos somos sobre 18 o 20 y eso nos pone más cerca del objetivo”, explica el mayor de los Rodríguez, futbolista diferencial durante varias temporadas en el centro del campo del Portonovo.

Los hermanos goleadores de la cantera del Portonovo que disfrutan jugando juntos en Noalla Mónica Ferreirós

“Hace dos años se empezaron a poner las primeras piedritas. Este año al hacer bien las cosas quisieron venir jugadores de otras categorías, entre ellos, mi hermano”, cuenta. El ascenso es el objetivo principal del Noalla, pero no es una situación que se pongan de exigencia. “No es por nada en concreto, pero el equipo, viéndolo entrenar, muchas veces no tiene nada que envidiar a equipos de superior categoría”, dice Migui.

Portonovo es casa

Tanto Migui como Kike Rodríguez se formaron en la cantera del Portonovo SD, un lugar que para ellos siempre será su casa, y en el que Migui llegó a jugar en Preferente. Con un pequeño paso por el Villalonga, su trayectoria hasta día de hoy se centra en el conjunto arlequinado y en los dos años que pasó vistiendo la camiseta del Umia CF. “Del Portonovo guardo un muy buen recuerdo, no solo de la temporada en Preferente, sino de toda la vida. Salí de juveniles y mi objetivo era jugar en sénior. Recuerdo perfectamente cuando ganamos la liga en Pasarón con el Pontevedra. El Portonovo siempre va a ser mi equipo por decirlo de alguna manera”, dice Migui.

Situación contraria vive su hermano pequeño, Kike, y es que su etapa en el Noalla está siendo la primera fuera del Portonovo, equipo en el que se inició con 14 años, y que abandonó en busca de nuevas oportunidades a los 20 años. Ambos juegan actualmente en la posición de centrocampista, asumiendo un rol atacante y siendo de los jugadores más determinantes en las ocho primeras jornadas. “Del Umia también guardo muy buenos recuerdos, aunque el segundo año fuera más amargo. Fue una liga muy competida, no nos merecimos descender, aunque a lo personal fue una temporada increíble”, explica Migui Rodríguez, que por el momento se centra en el ascenso con el Noalla.

“No voy a mentir. Ahora mismo estoy centrado en el ascenso. Nos lo merecemos, sobre todo porque llevan muchos años quedándose a las puertas y tanto la directiva como el cuerpo técnico y jugadores se lo merecen. Después ya se verá”, indica.

Actualmente el Noalla se sitúa líder del grupo dos de Pontevedra en la Tercera Futgal, empatado a 21 puntos con el CD Grove, que es segundo después de caer derrotado por 1-0 ante el Noalla en la última jornada.