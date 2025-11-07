El Sigaltec CLB acerca el baloncesto a los colegios vilagarcianos
Los jugadores visitaron las Filipenses y el Colegio de Rubianes y repartieron entradas para el partido de mañana en el Sara Gómez
Los jugadores del Sigaltec CLB acercaron el baloncesto a los colegios vilagarcianos. Concretamente, acudieron a las Filipenses y a Rubianes con el objetivo de dar a conocer el proyecto del club y la categoría en la que se encuentran actualmente.
Los deportistas arousanos repartieron invitaciones entre alumnos y profesores para que acudan mañana a las 19:00 horas al Sara Gómez para disfrutar del enfrentamiento entre Sigaltec y CB Navia.
La iniciativa del equipo tuvo muy buena acogida, con los más pequeños totalmente implicados. Los alumnos no dudaron en aplaudir el trabajo de los deportistas después de ver un vídeo sobre el ascenso a Tercera FEB, en el que se mostraron las mejores canastas.
Asimismo, los alumnos tuvieron la oportunidad de jugar con los deportistas del Sigaltec que acudieron a los colegios, enseñándoles cómo tirar a canasta y despertando el entusiasmo de los más pequeños por el deporte vilagarciano por excelencia.