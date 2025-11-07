El Sigaltec CLB acerca el baloncesto a los colegios vilagarcianos

Los jugadores del Sigaltec estuvieron en las Filipenses y en el colegio de Rubianes Cedida

Los jugadores del Sigaltec CLB acercaron el baloncesto a los colegios vilagarcianos. Concretamente, acudieron a las Filipenses y a Rubianes con el objetivo de dar a conocer el proyecto del club y la categoría en la que se encuentran actualmente.

Los deportistas arousanos repartieron invitaciones entre alumnos y profesores para que acudan mañana a las 19:00 horas al Sara Gómez para disfrutar del enfrentamiento entre Sigaltec y CB Navia.

Los deportistas en las Filipenses Cedida

La iniciativa del equipo tuvo muy buena acogida, con los más pequeños totalmente implicados. Los alumnos no dudaron en aplaudir el trabajo de los deportistas después de ver un vídeo sobre el ascenso a Tercera FEB, en el que se mostraron las mejores canastas.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de jugar Cedida

Asimismo, los alumnos tuvieron la oportunidad de jugar con los deportistas del Sigaltec que acudieron a los colegios, enseñándoles cómo tirar a canasta y despertando el entusiasmo de los más pequeños por el deporte vilagarciano por excelencia.