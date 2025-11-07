Mi cuenta

Deportes

El Arosa Juvenil se mide al Compostela mañana a las 16:00 horas

Los arlequinados son séptimos con 11 puntos, empatados con su próximo rival, que es sexto

María Caldas
07/11/2025 20:15
El Arosa Juvenil empató la pasada jornada ante el Pontevedra en A Lomba
El Arosa Juvenil empató la pasada jornada ante el Pontevedra en A Lomba
MONICA VILA

El Arosa Juvenil de Perú se enfrenta hoy a las 16:00 horas al SD Compostela, en el partido correspondiente a la octava jornada de la División de Honor. 

Los arlequinados visitan así a su rival más inmediato, y es que los compostelanos se sitúan como sextos clasificados con 11 puntos, empatados con los de Perú, pero que actualmente se encuentran en la séptima posición al llevar dos goles más en contra (9).

La visita a la capital autonómica llega después de jugar en A Lomba ante el Pontevedra, con un Goitia protagonista y demostrando personalidad en el centro del campo. Los compostelanos también empataron en la pasada jornada para poner tierra de por medio con la zona baja.

Balance

En las siete primeras jornadas, los juveniles llevan tres victorias, dos empates y dos derrotas, y llegan a Compostela con el objetivo de reencontrarse con la victoria después de dos jornadas sin sumar de tres.

