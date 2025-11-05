Portonovo: radiografía de una crisis deportiva difícil de prever

Diego Martín fue unos de los cuatro jugadores arlequinados que volvieron a Baltar desde Vilalonga este verano Gonzalo Salgado

Penúltimo con sólo 6 puntos en nueve jornadas, acumulando ocho seguidas sin ganar y tres derrotas consecutivas. El Portonovo está en crisis. Imposible de predecir en verano, después de confeccionar una plantilla ilusionante con el regreso de futbolistas como los gemelos Barbeito, Moncho, Diego Abal o Diego Martín, unido a fichajes como los de Brais Bernárdez o Lezcano.

A las órdenes de Minso Vidal, el equipo se estrenó con victoria en casa ante el Beluso en casa, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. Son varios los problemas que explican la decepcionante marcha de los arlequinados. Empezando por sus dificultades para dominar las áreas. El Portonovo es capaz de generar llegadas, aunque no demasiadas ocasiones claras debido a la mala toma de decisiones en la último pase o en la finalización. De todas formas en todos sus partidos tiene oportunidades suficientes para marcar, pero la realidad es que sólo contabiliza 8 goles, una cifra con la que únicamente supera al Umia (7), que es colista con un punto menos.

En el apecto defensivo ocurre todo lo contrario. Con muy poco le hacen gol. En el último partido, al Arnoia le bastó una única llegada para marcar y llevarse los tres puntos de Baltar. Mayor efectividad, imposible.

El equipo de Minso es víctima de su propia mala dinámica de resultados. Necesita una victoria para cambiar la tendencia y aumentar su confianza, que es otro de los aspectos que les está pasando factura a los jugadores. Les afecta cada revés y jugar por detrás en el marcador, cayendo en la precipitación. La presión por la mala situación clasificatoria está afectando a la plantilla, que ha tenido que vivir algún episodio desagradable por reproches desde las grada. La directiva, por contra, traslada tranquilidad y confianza a jugadores y cuerpo técnico.

Poner el foco en lo positivo para aumentar la confianza y el rendimiento se presume fundamental para cambiar de rumbo. El domingo a las 17 horas visita en A Pinguela a un Lemos que es quinto, está invicto y tiene al pichichi de la liga: Fito (10 goles).