Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Portonovo: radiografía de una crisis deportiva difícil de prever

Es penúltimo y lleva ocho jornadas sin ganar tras configurar un proyecto ilusionante este verano

Gonzalo Sánchez
05/11/2025 06:50
Diego Martín fue unos de los cuatro jugadores arlequinados que volvieron a Baltar desde Vilalonga este verano
Diego Martín fue unos de los cuatro jugadores arlequinados que volvieron a Baltar desde Vilalonga este verano
Gonzalo Salgado

Penúltimo con sólo 6 puntos en nueve jornadas, acumulando ocho seguidas sin ganar y tres derrotas consecutivas. El Portonovo está en crisis. Imposible de predecir en verano, después de confeccionar una plantilla ilusionante con el regreso de futbolistas como los gemelos Barbeito, Moncho, Diego Abal o Diego Martín, unido a fichajes como los de Brais Bernárdez o Lezcano. 

A las órdenes de Minso Vidal, el equipo se estrenó con victoria en casa ante el Beluso en casa, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. Son varios los problemas que explican la decepcionante marcha de los arlequinados. Empezando por sus dificultades para dominar las áreas. El Portonovo es capaz de generar llegadas, aunque no demasiadas ocasiones claras debido a la mala toma de decisiones en la último pase o en la finalización. De todas formas en todos sus partidos tiene oportunidades suficientes para marcar, pero la realidad es que sólo contabiliza 8 goles, una cifra con la que únicamente supera al Umia (7), que es colista con un punto menos. 

En el apecto defensivo ocurre todo lo contrario. Con muy poco le hacen gol. En el último partido, al Arnoia le bastó una única llegada para marcar y llevarse los tres puntos de Baltar. Mayor efectividad, imposible. 

El equipo de Minso es víctima de su propia mala dinámica de resultados. Necesita una victoria para cambiar la tendencia y aumentar su confianza, que es otro de los aspectos que les está pasando factura a los jugadores. Les afecta cada revés y jugar por detrás en el marcador, cayendo en la precipitación. La presión por la mala situación clasificatoria está afectando a la plantilla, que ha tenido que vivir algún episodio desagradable por reproches desde las grada. La directiva, por contra, traslada tranquilidad y confianza a jugadores y cuerpo técnico.

Poner el foco en lo positivo para aumentar la confianza y el rendimiento se presume fundamental para cambiar de rumbo. El domingo a las 17 horas visita en A Pinguela a un Lemos que es quinto, está invicto y tiene al pichichi de la liga: Fito (10 goles)

Te puede interesar

Xosé Luis Paz, Pepita Suárez, Rosita Millet, Elvira Pisos e Unai González; directivos de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel del ciclo humorístico

Aguiño albergará los próximos cuatro sábados de este mes su ‘Ciclo de Contadas de Humor’
Chechu López
Las excavaciones realizadas en las fosas abiertas en el atrio y el cementerio de Santa María de Asados no dieron resultado

La excavación arqueológica en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados está llegando a su fin sin localizar restos humanos
Chechu López
Andrés Sueiro en la tercera posición

El atleta del Cambados Andrés Sueiro consigue el bronce en M45 en O Barco de Valdeorras
María Caldas
Un nuevo magosto organizado por Arrancadeira incluirá actuaciones musicales y de baile

Arrancadeira programó para el 8 de noviembre su quinto magosto con foliadas, baile y conciertos
Chechu López