Julio Rey: "Me encuentro mejor en Tercera porque el ritmo es más alto"

Julio Rey en el derbi ante el Cambados en Burgáns, donde comenzó la buena racha su equipo Mónica Ferreiros

El Céltiga atraviesa por su mejor momento desde que empezó la liga al encadenar tres victorias seguidas, que le han llevado del penúltimo puesto a instalarse en el octavo con seis puntos de colchón sobre la zona de descenso. “Ahora parece que todo va mucho mejor porque los resultados acompañan, pero cuando no era así el equipo también estaba haciendo muchas cosas bien”, analiza Julio Rey, que a sus 30 años regresa este año a Tercera tras jugar las dos últimas en Preferente con el conjunto isleño.

Julio tiene experiencia en la antigua Tercera División con el Ribadumia y el Arosa durante seis temporadas. En Vilagarcía también estuvo un año en la nueva Tercera RFEF, a la que ahora vuelve. “Desde que existe la Segunda RFEF no hay equipos tan fuertes en Tercera, el nivel es muy igualado. Hay equipos como Compostela y Arosa que, por presupuesto y plantilla, se presupone que van a estar arriba, pero después tampoco veo una diferencia entre el resto”.

Julio pone de ejemplo al Somozas, que no pudo con el Cambados en casa en su primer partido y perdió 5-0 en A Illa en la segunda jornada. Desde entonces ha sumado 19 de los últimos 21 puntos, encajando un único gol y lleva cinco victorias seguidas. “Están en racha, lo que indica como es la categoría”. El centrocampista vilagarciano tiene claro que “nuestro objetivo principal es la permanencia”, por eso considera vital aprovechar las buenas dinámicas de resultados como la actual. “Ir sumando ahora es importante porque en la segunda vuelta los puntos son más difíciles de conseguir y todo va a estar muy igualado”. Tanto lo cree que así, que pronostica que “el margen de puntos entre la zona de play-off y la del descenso va a ser corto, y hay que tener en cuenta los posibles arrastres de equipos gallegos desde Segunda RFEF”.

Julio Rey fue una pesadilla en banda izquierda el domingo para un Silva que ha cambiado de entrenador tras su derrota en A Illa Mónica Ferreirós

En una plantilla larga en la que Luis Carro está repartiendo minutos y realizar cambios constantes en alineaciones y convocatorias cada semana, Julio Rey es un fijo para el técnico vilanovés. Junto a Óscar Iglesias son los únicos que han sido titulares en los nueve partidos y Julio es el que más minutos ha jugado de toda la plantilla (740). Su rendimiento en Tercera está siendo muy alto, como ya acostumbró en su etapa en el Arosa. “Creo que me beneficia que el ritmo sea más alto y que exista menos tiempo para pensar. También volver a entrenar cuatro días a la semana es algo que me ayuda en el aspecto físico y me noto mejor en Tercera”.

Julio quiere ser optimista con el Céltiga esta temporada, pero también es realista. “A mí me gusta mirar hacia arriba, pero somos una plantilla muy renovada de un recién ascendido. Creo que iremos a más, pero esto va por momentos”. El actual les lleva el domingo al campo de Barreiro (16 horas) para medirse a un rival con el que comparten racha. “El Gran Peña mantiene la filosofía del año pasado, con mucha gente joven y dinámica. Creo que somos dos equipos parecidos en estilo de juego y espero un partido parejo, de tú a tú”.

Los vigueses solo perdieron en su estreno en Arteixo, desde entonces están invictos (cinco empates y tres victorias). El equipo que el domingo en Barreiro logre la cuarta seguida se situará de lleno en el vagón cabecero que pelea por el play-off y, sobre todo, pondrá mucha tierra de por medio con la zona baja.