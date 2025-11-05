Estos son los 23 futbolistas de España Sub 17 que jugarán ante la República Checa en Sanxenxo la próxima semana

El delantero madridista Enzo Alves, hijo del brasileño Marcelo, es uno de los futbolistas que estará en Sanxenxo RFEF

La selección española sub 17 ya conoce la lista de futbolistas que jugarán en Portonovo y Vilalonga la próxima semana en sendos partidos amistosos ante la República Checa. El seleccionador Sergio García, ex jugador internacional que ganó la Eurocopa de 2008 y pasó por equipos como el FC Barcelona, Levante UD, Real Zaragoza, Real Betis Balompié o RCD Espanyol, dio a conocer esta mañana a los 23 futbolistas que se concentrarán en Sanxenxo desde el lunes día 10 al domingo 16. Los partidos se disputarán el jueves día 13 a las 17 horas en el campo de Baltar, mientras que el segundo se disputará el domingo día 16 a las 11 horas en el campo de San Pedro, en Vilalonga.

En la convocatoria destaca la presencia del centrocampista RC Celta Mateo Sobral, una de las perlas de la cantera celeste que la pasada temporada, siendo todavía cadete, fue un habitual en el equipo juvenil de División de Honor, marcando 6 goles en 30 partidos, en los que fue titular en 27. El FC Barcelona, con cinco, es el club con más representantes en la convocatoria de Sergio García, que ha citado a los porteros Darlington Chichorro (Manchester United), Guille Ponce (Real Madrid CF) y Aitor García (Cádiz CF). En defensa figuran Arnau Cases (RCD Espanyol), Raúl Expósito (FC Barcelona), Mario Díaz (Sevilla), Jorge D. Lituba (Atlético de Madrid), Sergi Mayans (FC Barcelona), Íker Herrera (Valencia), Jordi Pesquer (FC Barcelona) y Óscar Parejo (Atlético de Madrid).

Sergio García, seleccionador de España Sub 17 que se concentrará en Sanxenxo la próxima semana RFEF

Como centrocampistas la lista la forman Eloi Gómez (Ajax), Holmes Junior Zamorano (Girona), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Ebrima Tunkara (FC Barcelona), Marc Martínez (Valencia) y el citado futbolista de Soutomaior Mateo Sobral (Celta). Los delanteros que defenderán a la selección española en Sanxenxo serán Rubén Gómez (Atlético de Madrid), Ablaye Samb (AC Milan), Santiago del Pino (Real Madrid), Amadou Konteh (Inter de Milán), Roberto Tomás (FC Barcelona) y un Enzo Alves (Real Madrid) que es hijo del exfutbolista brasileño Marcelo.

La Selección española sub-17 se concentrará este lunes por la mañana en el aeropuerto de Barajas para desplazarse hasta Sanxenxo, donde permanecerá concentrada durante toda la semana para prepararse para la Ronda 2 de clasificación del Campeonato de Europa, que será en primavera y se pondrán en juego siete plazas para competir junto a la anfitriona Estonia en el torneo final que se disputará entre el 25 de mayo y el 7 de junio. España realizó una extraordinaria Ronda 1 el pasado mes de octubre al golear a Andorra (3-0), Letonia (5-0) y Dinamarca (4-0) en San Sebastián de los Reyes y Segovia.