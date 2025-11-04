Manu Santos: “Va a haber muchos equipos peleando por estar arriba”

Manu Santos cree que la liga va a ser muy igualada con seis o siete equipos en la pelea por estar arriba en la tabla Mónica Ferreirós

Cinco jornadas de competición en el grupo B de la Liga Femenina 2 han sido suficientes para constatar la igualdad que reinará esta temporada en la categoría. El Cortegada perdió el sábado su primer partido, al caer en un final apretado ante el Baraklado en el pabellón Sara Gómez, y también cayó el Maristas en su visita a Avilés, por lo que ya no hay ningún equipo que no conozca el sabor de la derrota.

Los seis primeros de la tabla presentan idéntico balance de 4 victorias y 1 derrota, y entre ellos están el equipo vilagarciano y las coruñesas, que se enfrentan este domingo por la mañana en el pabellón colegial (12.30 horas). “Parece que puede haber hasta seis o siete equipos en la zona media alta”, analiza el técnico del Cortegada, Manu Santos. “Cualquier equipo puede ganar a cualquier otro. Y hacerlo fuera de casa va a ser difícil porque los desplazamientos condicionan mucho y hay fines de semana con jornada doble”. Tanto es así que el Barakaldo, tras infligir el sábado la primera derrota al Cortegada, perdió el domingo en Pontevedra ante un Arxil que no había ganado hasta entonces.

Manu Santos cree que su equipo va a encontrarse esta temporada con contextos parecidos al del pasado sábado. “Va a haber muchos partidos igualados, trabados y a pocos puntos, con rivales que buscan más el juego a media pista, por lo que tenemos que mejorar en eso”. De cara a la cita ante el Maristas Coruña, uno de los equipos que están llamados a dominar la competición tras quedarse a las puertas del ascenso hace unos meses en Vilagarcía, el entrenador arousano habla de “recuperar el ritmo, mejorar en el rebote y tener las ideas más claras y mayor lucidez en los finales de partido igualados, en los que cualquier error supone la diferencia entre ganar o perder”.