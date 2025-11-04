Leyre Villamediana gana el Sector Oeste y se clasifica a la Final del Campeonato de España de Madrid

Leyre Villamediana sigue cosechando éxitos tras a nivel autonómico y nacional cedida

La judoca vilagarcian Leyre Villamediana se proclamó campeona en el Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto - XXVII Trofeo Teresa Herrera, celebrado este fin de semana en A Coruña, donde se reunieron 120 deportistas, la mitad de ellos gallegos.

Leyre, en la categoría hasta 63 kilos, comenzó ganando por Osaekomi a Paula López, de Asturias, y en semifinales se impuso a la cántabra Lara Tapia, por Ippon desde proyección en pie. La judoca arousana del Judo Club Pontevedra se enfrentó en la final a la asturiana Elisa Fernández, a la que también consiguió vencer, logrando el pase a la fase final del Campeonato de España que se celebrará en Madrid el día 29 de este mes de noviembre.

Por su parte, el cambadés Alejandro Leiro, que también pertenece a sección arousana del Judo Club Pontevedra, se alzó con un notable tercer puesto en la categoría masculina de -55 kilos en la primera jornada de la Liga Rías Altas de Judo, celebrada el sábado en el municipio coruñés de Cambre. En este mismo campeonato el club deportivo también celebraba la medalla de plata de Aloia Siso, en la categoría alevín femenina de -57kg y la buena progresión del resto de competidores participantes del club. La escuadra del Judo Club Pontevedra estuvo capitaneada por los profesores Fran Miguens, Alfonso Del Río y David Fernández, acompañados por Pablo Carballo, Ramón Hermida “Lavi” como fotógrafo y Juan Alberto Rodríguez ejerciendo de árbitro durante la competición.