El CD Boiro refuerza su delantera con el fichaje de Allyson Santos

El CD Boiro de José Tizón se refuerza en ataque con la incorporación de Allyson Fernando Santos Da Silva, conocido deportivamente como Allyson. El delantero de 31 años llega a Barraña procedente del Caudal Deportivo, equipo en el que también jugaba en Tercera RFEF. Aunque su posición natural sea la de delantero centro, también puede jugar como extremo o mediapunta, algo que aporta versatilidad al juego.

En sus primeros años en España jugó en equipos de formación juvenil como TSK Roces, del que dio el salto al CD Covadonga. De ahí pasó al Real Oviedo, convirtiéndose en una pieza importante en ataque.

Así, sumó experiencia en Segunda B al militar en las filas de Levante, Villanovense o el propio Numancia. “Es un fichaje que empezamos a valorar hace un mes más o menos. Nos comentó Cardeñosa que había coincidido con él en el Compos y era una opción”, explica Tizón.

Allyson durante una sesión de entrenamiento con la AFE Cedida

“La directiva hizo una labor fantástica. Le consiguieron un trabajo y cuando se concretó, pasó el reconocimiento y ya se incorpora. Este año estuvo en Italia y es un nueve referencia, puro, de fuerza y juego de espaldas, con mentalidad de gol”, recalca Tizón.

"De ese perfil solo teníamos a Casais, nos va a sumar experiencia, gol y calidad. Tenemos que cuidarlo porque tuvo varias lesiones en el último año, pero estoy seguro que es el perfil de jugador que necesitamos”, insiste el entrenador, que destaca la gran labor de la directiva a la hora de cerrar el fichaje del hispano-brasileño.

Este fin de semana Allyson ya podrá contar con algunos minutos en el enfrentamiento ante el Alondras.

Mario Prol, optimista

El mediapunta anotó el único gol del partido para los de Tizón. “Creo que la primera media hora estuvimos bastante mal y nos pillaron con bastantes jugadas sencillas y se plantaron en área. A partir del 2-0 fuimos más con corazón que con buen juego”, explica Mario Prol.

“Hicimos buenos partidos, pero no estamos teniendo la suerte de que entre”, lamenta el jugador del CD Boiro. “Me quedo con que el equipo supo dominar y jugando así es más fácil ganar partidos que perderlos, pero en jugadas un poco raras nos hacen goles”, destaca Prol

Mario Prol durante un partido Tania Martínez

“Creo que en muchas jugadas nos falta un poco de calma para dar un pase más y encontrar situaciones más claras, a veces nos precipitamos. Nos penaliza la falta de maldad”, comenta Mario Prol. Aún alternando la posesión del balón, el Boiro consigue dominar al rival aunque no lleguen a culminar las acciones de peligro.

“Ante el Lugo B el dominio fue bastante alterno, pero creo que una vez marcaron el 0-2 nosotros también apretamos un poco más para irnos con un resultado abierto al descanso”, comenta Prol. “Tenemos que mejorar arriba, es lo más difícil, pero seguro que así vendrán los resultados”, recalca.