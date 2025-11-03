Un triplete de Fito condena a un Umia que sigue último

Cavani defiende un balón en el encuentro MONICA VILA

El Umia CF no levanta cabeza. Los de Lino González consumaron su sexta derrota en nueve jornadas ante el Club Lemos en A Senra 2 por un 1-3. Un triplete de Fito dejó sin premio a los de Barrantes, que comenzaron estrenando el marcador con un tanto de Xabi Ares de penalti.

El encuentro llegó con el marcador en tablas al descanso, pero todo se dinamitó en los últimos seis minutos, en los que Fito consiguió anotar dos goles y dejar a los locales sin puntuar en casa.

En los primeros minutos los locales comenzaron adelantándose después de que el colegiado señalase penalti por una mano de un defensa en el área.

Xabi Ares abrió la lata cuando mejor estaba el Umia, pero en el ecuador de la primera mitad, en un balón que queda en la frontal del área, Fito engancha el esférico para hacer un gran gol por la escuadra, muy difícil para Eloy.

Segunda parte

Después de que la primera mitad sellase las tablas, en el segundo tiempo los visitantes trataban de tener el balón en un campo pequeño. Los de Barrantes recuperaban las segundas posesiones en zonas concretas, teniendo así opciones para ponerse 2-1, sobre todo una de Cavani en un error de uno de los centrales visitantes, pero el atacante no definió bien y la jugada se quedó en nada.

Ya entrados en el minuto 80, el encuentro se dinamitó cuando el colegiado señaló penalti a favor del Club Lemos tras una mano en el área del Umia. Fito se encargó de materializar la pena máxima para romper las tablas y adelantar a los visitantes.

Con siete minutos de añadido, el Umia CF no bajó los brazos, pero la intervención de Pablo en las jugadas de peligro que creaban los atacantes de Barrantes también les dejaba sin opciones. Ya en el 95, Fito aprovechó una salida adelantada de Eloy para poner el tercer gol.

“Es un resultado muy abultado. Es verdad que ellos tienen muy buenos jugadores y nosotros hicimos un buen partido, pero te vas otra vez con la sensación de que podías haber sumado”, lamenta Lino González.