Eloy sitúa líder al Ribadumia con su gol frente al Cordeiro

Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en Cordeiro da

Jornada redonda en el grupo V de Primera Futgal para los intereses del CD Ribadumia, que se impuso en Cordeiro con un gol de Eloy Fariña y vio como el Marín se dejó sus primeros puntos de la temporada al empatar 1-1 en Cuntis. Ambos se quedan ahora empatados en lo alto de la tabla con 25 puntos de 27 posibles, con el CD Unión y Campolameiro como los únicos capaces de mantenerse cerca, ya que suman 22 y 21 respectivamente.

El partido en el Municipal de Baño fue como se esperaba, muy igualado y con alternativas. Hubo ocasiones para ambos equipos, dos claras para los visitantes y una para los locales ya en la primera parte. En la segunda llegó el único tanto del duelo en una acción combinativa entre Bugallo, Joel y un Roi que desbordó por banda y se sacó un centro que fue rematado desde la frontal por Eloy Fariña, de zurda y a la primera. A partir de ahí el equipo de Fran Blanco perdonó la sentencia y en los últimos diez minutos apretó mucho el Cordeiro, que tuvo dos ocasiones muy claras para empatar que no aprovechó.

Los aurinegros se sitúan en lo más alto y son el máximo realizador (29 goles) y también el equipo menos goleado (sólo 3 en contra). El domingo incluso estuvieron muy cerca de convertirse en líderes en solitario, ya que el Cuntis logró adelantarse en A Ran ante el Marín a falta de cinco minutos con el gol de Mateo Ozores, pero en el tiempo de aumento el equipo de Sergio Martín salvó los muebles con el empate obra de Jacoco Millán.

El sábado en Vilas, el CD Unión le hizo una “manita” al Abanqueiro, con dobletes de Gabri y de un Chuso que ya lleva 11 goles en 9 partidos. Condado también marcó en el cuarto triunfo consecutivo del equipo de Luisito González, que se mantiene tercero, un punto por delante de un Campolameiro que ganó por la mínima en Pontecaldelas.

Muy rezagado de la lucha por las plazas del play-off se queda el San Martín, que no pudo en casa con un Agolada que llegaba colista. Aunque se adelantaron los locales con un tanto de Jorge Míser, su rival remontó y estuvo por delante durante un buen tramo de la segunda parte, hasta que Carlo, de penalti, hizo el definitivo 2-2. El San Martín se queda a 9 puntos de la tercera plaza y es noveno.

En la lucha de la zona baja, el Caldas logró su tercera victoria en liga al vencer 2-1 al Valiño, remontando el gol visitante que marcó Brais mediada la segunda parte de forma in extremis. Salva y Mato, en los minutos 83 y 88, le dieron la vuelta al marcador y dejan a su equipo en el puesto decimoprimero con 11 puntos. El Amanecer cortó su racha negativa de cuatro derrotas seguidas al rescatar un punto en Arcade gracias a un gol de Alejo Reyes en el minuto 88 (1-1), mientras que el Unión Dena cayó ante el Flavia en As Cachizas (0-1).2-0). l