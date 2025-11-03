El Villalonga rompe su buena racha en Vigo con el Alertanavia
Los de Sera cayeron a domicilio por 2-0
El Villalonga FC rompió su racha de cuatro partidos sin perder ante el CP Alertanavia. Los de Sera cayeron por 2-0 en la novena jornada de Preferente Sur. De nuevo, la falta de acierto en el último tercio del campo condicionó a los celestes, que avisaron durante los primeros minutos con ocasiones de peligro como un disparo de Iago Portas que se fue fuera por muy poco, o una situación de Capelo en la que cometen un agarrón sobre él dentro del área por el que el colegiado no señaló penalti.
Los visitantes siguieron insistiendo, moviendo la pelota y haciendo cambios de sentido para buscar situaciones de amplitud y cargando muchos centros al área ante una defensa de cinco replegada. Así, en el primer tiempo complicaron mucho la transición de Alertanavia a partir del medio campo ante el gran dominio celeste.
En el segundo tiempo intentaron madurar un poco el partido, pero los locales se adelantaron a balón parado. “El árbitro permitía muchísimas faltas y el partido entró también en pérdidas de tiempo de ellos. Por momentos pasó a ser bronco”, explica Sera. Berni tuvo un disparo al palo desde fuera del área, y otra situación de Maykel dentro del área que atajó con una gran actuación el portero local. Con un contragolpe en el 92 consiguieron sentenciar el 2-0.