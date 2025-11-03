Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Villalonga rompe su buena racha en Vigo con el Alertanavia

Los de Sera cayeron a domicilio por 2-0

María Caldas
03/11/2025 06:30
Héctor controla un balón en la pasada jornada
Héctor controla un balón en la pasada jornada
Gonzalo Salgado

El Villalonga FC rompió su racha de cuatro partidos sin perder ante el CP Alertanavia. Los de Sera cayeron por 2-0 en la novena jornada de Preferente Sur. De nuevo, la falta de acierto en el último tercio del campo condicionó a los celestes, que avisaron durante los primeros minutos con ocasiones de peligro como un disparo de Iago Portas que se fue fuera por muy poco, o una situación de Capelo en la que cometen un agarrón sobre él dentro del área por el que el colegiado no señaló penalti.

Los visitantes siguieron insistiendo, moviendo la pelota y haciendo cambios de sentido para buscar situaciones de amplitud y cargando muchos centros al área ante una defensa de cinco replegada. Así, en el primer tiempo complicaron mucho la transición de Alertanavia a partir del medio campo ante el gran dominio celeste.

En el segundo tiempo intentaron madurar un poco el partido, pero los locales se adelantaron a balón parado. “El árbitro permitía muchísimas faltas y el partido entró también en pérdidas de tiempo de ellos. Por momentos pasó a ser bronco”, explica Sera. Berni tuvo un disparo al palo desde fuera del área, y otra situación de Maykel dentro del área que atajó con una gran actuación el portero local. Con un contragolpe en el 92 consiguieron sentenciar el 2-0.

