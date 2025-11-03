Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Puebla sufre su segunda derrota de la temporada, esta vez en casa

Los de Chofri cayeron por 1-3 ante el CF Dumbría en el Municipal da Alta

María Caldas
03/11/2025 12:00
El once titular del Puebla
Cedida

El Puebla FC sufrió su segunda derrota en nueve jornadas. Los de Chofri cayeron por 1-3 ante el CF Dumbría en el Municipal da Alta. Un encuentro para olvidar por parte de los pobrenses, y es que el marcador se estrenó con un penalti cuando a penas transcurrían cinco minutos de partido. 

Piñeiro ponía el empate a uno en el marcador llegando al ecuador del primer tiempo y manteniendo el resultado al descanso. En el segundo tiempo, los visitantes volvieron a imponer su juego, guiados por Diego, que hizo doblete, e Insua como goleadores. 

