El Puebla sufre su segunda derrota de la temporada, esta vez en casa

El once titular del Puebla Cedida

El Puebla FC sufrió su segunda derrota en nueve jornadas. Los de Chofri cayeron por 1-3 ante el CF Dumbría en el Municipal da Alta. Un encuentro para olvidar por parte de los pobrenses, y es que el marcador se estrenó con un penalti cuando a penas transcurrían cinco minutos de partido.

Piñeiro ponía el empate a uno en el marcador llegando al ecuador del primer tiempo y manteniendo el resultado al descanso. En el segundo tiempo, los visitantes volvieron a imponer su juego, guiados por Diego, que hizo doblete, e Insua como goleadores.