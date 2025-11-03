El Portonovo sigue en horas bajas y sin acierto al perder en Baltar ante el Arnoia

Minso durante un partido Gonzalo Salgado

El Portonovo SD no pudo cortar su mala racha ante el Atlético Arnoia. Los de Minso cayeron por 0-1 en Baltar con un gol de Hugo Viso en la primera mitad. De este modo, se colocan penúltimos clasificados con seis puntos.

A pesar de que los arlequinados dominaron con balón y generaron un gran número de ocasiones, no fueron capaces de marcar en casa, mientras que el Atlético Arnoia buscaba robar y transitar con balón. Así llegó el único gol del partido, en el que fue el único acercamiento del primer tiempo.

“El resultado fue muy injusto por el volumen de ocasiones que generamos pero las áreas mandan ahí no estamos siendo decisivos. Duro castigo por que el equipo trabajó mucho e hizo muchas cosas bien”, lamenta Minso tras la nueva derrota de un Portonovo que solo consiguió sumar una victoria en las nueve jornadas disputadas hasta hoy.