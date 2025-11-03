El EFM Concello de Boiro logra en Domaio su segunda victoria en Tercera RFEF

El EFM Concello de Boiro logró su segunda victoria y se instala en mitad de la tabla en Primera Gallega cedida

Segunda victoria del EFM Concello de Boiro en Tercera RFEF al imponerse el domingo en el campo de A Granxa al Domaio por 3-4. Las boirenses se adelantaron a los dos minutos con un tanto de Laura Alejo, pero no le duró mucho la alegría porque empataron las locales en el siete. Antes del descanso Laura Santos anotó el 1-2 y al inicio de la segunda parte Antía González aumento la ventaja visitante.

A la hora de juego recortó distancias el Domaio y poco después llegó el 2-4, en propia meta. De nuevo marcaron las locales, llevando la incertidumbre al tramo final del duelo. Resistió el equipo que entrena Miguel Angel Ramos y escala hasta la novena plaza con 9 puntos, 4 de ventaja sobre el Domaio y a la espera de recibir al O Val, que es penúltimo con 3 puntos.

En Primera Gallega, el filial del Atlético Villalonga perdió 1-0 en el campo de Iñás ante el Atlético San Pedro, líder de la categoría, mientras que en Segunda Gallega, en su grupo 2, la jornada deparó las victorias del Atlético Arousana y del Céltiga y la derrota del Cambados. Las vilagarcianas ganaron 1-3 en A Cañiza, con goles de Adriana, Elena Noya y Silvia Dieste, por lo que mantienen el pleno triunfal y son líderes con 21 puntos en siete partidos. La isleñas golearon 0-7 al Salcedo con “póker” de Eva López, y las amarillas cayeron 1-3 con el Pontecaldelas, que sigue la estela del Arousana. El Céltiga es octavo con 9 puntos y el Cambados, decimoprimero con 6.