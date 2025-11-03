El Cidade de Ribeira sorprende y golea al Sigüeiro

Los jugadores celebran la victoria Cedida

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel comienza a ver la luz al final del túnel. Después de un mal inicio de temporada, los de Ribeira llevan dos victorias consecutivas que les alejan de los puestos más bajos de la tabla clasificatoria de Preferente Norte tras ganar al Sigüeiro en A Fieiteira por 3-2.

El equipo demostró saber sufrir en momentos determinantes del enfrentamiento, levantando un resultado de 0-2 en su contra a cinco minutos del descanso. Un gol en propia de Borja Sainz dejó vivos a los de Manuel Ángel al descanso.

En el segundo tiempo, Viturro y Aguado golpearon a un Sigüeiro que no consiguió materializar y vio cómo se le escapaba el partido a domicilio.