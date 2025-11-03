Mi cuenta

Deportes

Adri Rodríguez lleva seis dobletes y un “hat-trick” desde que está en A Illa

El delantero vigués suma 31 goles ya en poco más de una temporada en el Céltiga

Gonzalo Sánchez
03/11/2025 21:05
Adri Rodríguez fue una pesadilla para la defensa del Silva el domingo en el Salvador Otero
Adri Rodríguez fue una pesadilla para la defensa del Silva el domingo en el Salvador Otero
Mónica Ferreirós

El delantero vigués Adrián Rodríguez fue el gran protagonista el domingo en la victoria del Céltiga ante el colista Silva al marcar los dos tantos del partido, por lo que ya suma cinco esta temporada y supera la treintena de goles desde que llegó al Salvador Otero el pasado año. Adri hizo 19 en Preferente y 5 en el play-off para que los isleños regresasen a Tercera un lustro después. El año pasado acabó con 26 goles, ya que también marcó un doblete en Copa Diputación ante el Domaio.

 Esta temporada parece dispuesto también a poner su granito de arena en la faceta materializadora para que el club celebre su centenario sin sobresaltos. Letal en el área al rematar de primera los centros de sus compañeros Guille y Álex Rodríguez el domingo, el delantero de 29 años fue resolutivo en el tercer triunfo consecutivo del Céltiga, al igual que la semana anterior lo había sido al marcar en el minuto noventa el gol que completó la remontada ante el Viveiro

Lleva 31 goles con la camiseta rojiblanca en poco más de una temporada. Un período en el que ha logrado un “hat-trick” y seis dobletes. Adri está en racha, al igual que un Céltiga que tratará de prolongar su buena dinámica el fin de semana. Visitará en Barreiro a un Gran Peña que también suma tres victorias seguidas y es séptimo con un punto más que los isleños

