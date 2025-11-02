Un doblete de Adri Rodríguez da al Céltiga su tercer triunfo consecutivo

Guile y Álex Rodríguez, asistentes, celebran el 2-0 con el bigoleador Adri Rodríguez Mónica Ferreirós

El Céltiga logró el objetivo de encadenar su tercera victoria seguida al derrotar al Silva en casa con un doblete de Adri Rodríguez en la primera parte. El equipo de Luis Carro controló bien el partido ante el colista, que tuvo alguna opción de recortar distancias en la segunda parte, pero la realidad es que los isleños también perdonaron al no estar finos en el último pase.

Los coruñeses fueron víctimas de su dinámica y de la calidad de ciertos futbolistas locales, como Julio Rey, a la hora de generar, y Adri Rodríguez, en la finalización de muy buenos centros de Guille y Álex Rodríguez. Fue un triunfo relativamente cómodo que permite al Céltiga situarse octavo con seis puntos de ventaja sobre el descenso.

Como es habitual hubo varias novedades en el once local. Luis Carro sigue rotando en su larga plantilla de 23 jugadores. Destacó la entrada en el once de Guille, que asistió en el primer gol con un centro desde la derecha a pierna cambiada. Adri Rodríguez le ganó la partida en área a Brais Lema para sacarse un remate de cabeza abajo. Un gol de un nueve puro.

Apenas iban diez minutos y el Silva ya tenía la primera en la frente. En la acción anterior al 0-1 el Céltiga ya había descosido al colista, en una muy buena acción técnica de Julio Rey que acabó en un remate de Marcos Blanco en área que repelió un defensa. El Silva trataba de jugar directo sobre Joao Paulo y sacar tajada del balón parado. Sus dos centrales se incorporaban a las jugadas de saque de banda, que convertían en “minicórners” poco productivos. En uno de ellos, el Céltiga montó una contra que le costó la amarilla a Moure en una falta sobre Julio. El primer aviso del Silva llegó en el minuto 20. En un disparo lejano de Carletto en potencia que salió por encima del larguero. El equipo coruñés consiguió llevar la iniciativa durante una fase del primer período, encontrando a Joao Paulo de espaldas por abajo, pero sin generar ocasiones.

Giráldez en acción durante el partido sobre la alfombra del Salvador Otero Mónica Ferreirós

El gol de la tranquilidad

Fue el Céltiga el que volvió a asestar un golpe directo a la mandíbula del colista antes de la media hora. El 2-0 nació en otra acción técnica de Julio Rey en banda izquierda. Hizo un gran control a un balón diagonal de Pedro Delgado. Julio le dio continuidad sobre el corte por delante que le realizó su lateral, un Álex Rodríguez que le ganó el espacio a Álvaro Rey para sacarse un centro al primer palo, donde apareció Adri Rodríguez para rematar de primera al fondo de la red. Una gran jugada y otro gol de “killer”, el quinto en su cuenta particular en liga.

Salvo un centro por abajo al área desde banda izquierda que no encontró rematador, el bagaje ofensivo del Silva en la primera parte siguió siendo nulo, mientras su técnico Noé López se lamentaba bajo la lluvia en la grada, al estar sancionado. Fue el Céltiga el que perdonó el 3-0 en el 40, en un robo de Guille en mediocampo y pase filtrado a Adri Rodríguez. Julio Rey, ya en área, se sacó un centro de gol desde la izquierda al que no llegaron por poco tres de sus compañeros ante el balance defensivo inexistente de su rival. El primer tiempo se cerró con la mejor ocasión visitante. Un remate de cabeza de Brais Lema, desviado en el primer palo, a centro en falta lateral de un Álex Ares que estuvo bastante discreto.

Adri Rodríguez trajo en jaque a la defensa coruñesa, dentro y fuera del área Mónica Ferreirós

En el descanso Noé refrescó las bandas dando entrada a Nico y Carro, por Álvaro Rey y el propio Ares, renqueante, por lo que Carletto pasó a la mediapunta. El Céltiga tenía el partido controlado a través del balón, pero en el 53 el Silva generó un ocasión, triple, clarísima. En una conducción de Moure por dentro. Centró Nico al segundo palo y remataron de forma consecutiva Carro, Carletto y Joao, salvando el meta Manu Táboas y el central Martín hasta bajo palos. La triple oportunidad animó a los visitantes a irse arriba, cada vez más partidos y distanciados en sus líneas. Noé López volvió a mover el árbol al dar entrada a Baldomar y Álex Pérez.

El Silva siguió apretando, sobre todo a balón parado, mientras Luis Carro movió ficha con la entrada de Nico y Anxo con la idea de sentenciar el partido en alguna transición. No tardaron en producir por banda ambos cambios locales y generar problemas a los visitantes, que quemaron todas sus naves con la entrada de Parafita a falta de un cuarto de hora.

El partido estaba para el 3-0. Y a punto estuvo de hacerlo el propio Nico con un zurdazo que se perdió cerca de la escuadra. Nada más entrar al campo también perdonó Sobrido, tras robarle la cartera a Seydi, pero salvó con el cuerpo Minibugy. Sobrido tuvo otra de cebaza a centro de Nico. En los últimos minutos volvió a empujar el Silva, otra vez a balón parado, pero defendió con atención y contundencia su área el Céltiga que, de haber compartido mejor el balón en el último tercio de campo, pudo haber logrado un resultado mucho más abultado.

Los coruñeses acabaron con nueve, al ver Bilal la segunda amarilla ya en el noventa y Nico Mosquera la roja directa en el 94 por una protesta. Un reflejo de la desesperación e impotencia que arrastran tras encajar su séptima derrota, la tercera seguida, en nueve partidos

El Céltiga defendió bien su área, sin errores en la salida de balón., y echó el candado Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa, Pedro Delgado, Martín Sánchez (Arnosi, min. 83), Álex Rodríguez; Óscar, Giráldez (Sobrido, min. 83); Marcos Blanco (Anxo, min. 65), Guille (Nico, min. 65), Julio Rey (Jordan, min. 71); Adrián Rodríguez.

Silva: Minibugy; Bilal, Brais Lema, Seydi, Álex Coba; Moure, Montero (Baldomar, min. 62); Álvaro Rey (Pablo Carro, min. 46), Álex Ares (Nico Mosquera, min. 46), Carletto (Rodri Parafita, min. 74); Joao Paulo (Álex Pérez, min. 62).

Goles: 1-0 Adri Rodríguez (min. 9); 2-0 Adri Rodríguez (min. 28). Árbitro: González Rey. Expulsó con doble amarilla al visitante Bilal en el minuto 90 y con roja directa a Nico Mosquera en el 94. Amarilla a Anxo y Arnosi por los locales, y a Moure, Seydi y Lema por el Silva.

Luis Carro escucha a su ayudante durante un partido de esta temporada Gonzalo Salgado

Luis Carro: "Para un equipo como el nuestro no es fácil ganar tres partidos seguidos"

Luis Carro dio valor a la victoria, que afianza la dinámica positiva de su equipo. "De esto que hablábamos, de la importancia de ser capaces de ganar tres partidos seguidos. Era lo que buscábamos, la verdad, y no es nada fácil para un equipo como nosotros, que no está hecho para el play-off".

El técnico local explicó que "salimos muy bien al partido, no nos sorprendió lo que iba a pasar y estuvimos acertados en la financiación con Adri, tras buenos centros de de Álex Rodríguez y de Guille. Son dos muy buenos centros y luego la calidad en el remate de Adri, es muy difícil que que no esté acertado en área".

En la segunda parte le Céltiga dejó escapar la posibilidad de lograr una victoria más holgada y evitar incertidumbre. "Tuvimos situaciones, creo que muchas, pero no estuvimos acertados en la toma de decisión en los últimos metros. Nos equivocamos mucho, sobre todo en situaciones que quisimos leer de modo individual".