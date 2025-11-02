El Céltiga, a por su tercera victoria seguida a costa del colista Silva

El Céltiga repite en el Salvador Otero, donde esta tarde recibe al Silva Gonzalo Salgado

El Céltiga (10º con 10 puntos) recibe a las 17 horas al Silva (colista con 4 puntos) a las 17 horas en el Salvador Otero. Un partido en el que los isleños se juegan la tranquilidad de afianzarse en la zona media alta de la tabla y garantizarse un pequeño colchón de puntos sobre el descenso que espante las urgencias durante al menos un tiempo. Se presenta además la oportunidad de sumar una tercera victoria seguida, tras ganar a Cambados y Viveiro, algo que de momento sólo han logrado Compostela, Somozas, Vilalbés y Alondras.

El Silva llega necesitado y muy motivado en cambiar su dinámica. “Quen nos dea por rendidos en outubro, non coñece o club, nin o grupo, nin ao adestrador”, advierte el técnico visitante, Noé López. “O equipo sabe que é momento de estar xuntos e demostrar o que realmente somos”. Los coruñeses ven en el partido de esta tarde el punto de inflexión deseado.

Pero el Céltiga está en alerta y también se juega mucho, aunque la liga todavía este en el mes de noviembre. “Es muy importante sacar este partido adelante ante un rival directo”, explica Luis Carro. “Tenemos que hacernos fuertes en casa ante un equipo que llega en mala dinámica pero que en algún momento la van a romper. Si pensamos que vamos a ganar fácil, nos equivocamos. A ellos les está costando pero tienen buenas armas”.

El técnico local espera a un Silva que “salta mucho en la presión hacia adelante y tiene potencial arriba, por eso buscan tener el balón en el último tercio para que pasen cosas con sus jugadores más determinantes”. Dani Prada Carlos y Rubi Casás son las bajas locales, todas en defensa. Mientras que en los visitantes no estarán por lesión Uriel, Máquez, Rodri ni Pablo Rubio. Tampoco Adrián, sancionado.

El Céltiga fue capaz de sobreponerse a un gol en contra y a fases del juego en el que estuvo incómodo ante el Viveiro, algo que habla de que poco a poco va madurando en la categoría. Algo clave en un partido como el de hoy.