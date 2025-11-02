El catoirense Manu Rodríguez debuta en Segunda División con el Sporting de Gijón

Manu Rodríguez durante su debut en Segunda Cedida

El joven catoirense Miguel Rodríguez debutó en la Liga Hypermotion, la Segunda División de España, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Borja Jiménez sacó al arousano al césped en el minuto 54 para sustituir a Kevin Vázquez. Un encuentro que finalmente terminó con empate a cero en el marcador, y en el que Miguel Rodríguez jugó más de 40 minutos.

Manu Rodríguez salta por primera vez al campo Cedida

Borja Jiménez apostó por el de Catoira después de que Kevin Vázquez cayese lesionado, siendo el primer cambio del partido ante los canarios. Así, Miguel Rodríguez completa una semana para el recuerdo, y es que en la primera eliminatoria de Copa del Rey, el centrocampista también fue una de las piezas que puso sobre el tablero el técnico del Sporting.

En el partido de Copa Rodríguez fue titular y jugó los noventa minutos, llegó la pasada temporada al club asturiano para reforzar al filial en Tercera RFEF, donde cumple su segundo año, después de una larga etapa formativa de ocho temporadas en la cantera del RC Celta.