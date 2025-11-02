El Cambados se quedó a cero

Noel fue el jugador más incisivo de los amarillos ante el Gran Peña Mónica Ferreirós

Un gol de Antón de Vicente mediada la primera parte condenó al CJ Cambados en Burgáns ante el Gran Peña en un partido igualado en el que a los locales les faltó algo más de claridad y remate en los últimos metros. El resultado confirma la regularidad del equipo vigués, que encadena ocho jornadas sin perder y tres victorias seguidas, mientras los de Pénjamo no pudieron dar continuidad a la victoria en A Coruña.

El partido empezó con mucha igualdad y dominio alterno. El Gran Peña tuvo más balón pero sin poder hacerle daño a un Cambados que cada vez que robaba trataba de montar transiciones por las bandas con Diego Iglesias y Diego Hernández, siempre con Noel y Tiko cerca. El equipo de Pénjamo se estaba haciendo fuerte en defensa, organizado y ganando duelos, por lo que los minutos transcurrían sin llegadas a su área.

Pero en el 23 llegó el 0-1, obra de un Antón de Vicente que instantes antes perdió un balón cerca de su área que no aprovecharon los locales. El equipo vigués movió bien el balón por dentro, aguantando las cargas y la presión de los amarillos. El esférico llegó a banda derecha y Fran López filtró un pase sobre Coira, que se sacó un centro chut cruzado que llegó al segundo palo a Marcos Fontán, que la puso atrás para la llegada de De Vicente, que definió con un disparo arriba a la escuadra.

El Cambados trató de dar un paso adelante, pero seguían siendo las transiciones la forma de generar más problemas a los vigueses, aunque sin gozar de ocasiones en el primer período. El equipo de Martín Blanco, por su parte, amenazaba cuando encontraba entre líneas a Fran López, que se hizo fuerte en los duelos ante los pivotes y centrales locales, al usar muy bien su cuerpo, y teniendo además claridad en el último pase para buscar los movimientos del delantero Coira.

El equipo de Pénjamo consiguió dominar en campo contrario los minutos que precedieron al descanso, llegando sobre todo por banda derecha con Diego Hernández, que no estuvo fino en sus centros. Al Cambados le faltó claridad cerca del área en el primer período para poder inquietar realmente a su rival.

El partido fue muy igualado y poco vistoso Mónica Ferreirós

El Cambados empezó bien la segunda parte, mucho más incisivo, y Noel tuvo dos ocasiones. En la primera le impidieron su remate cuando ya se relamía en área pequeña, y en la segunda zigzagueó desde la derecha por el balcón del área grande antes de sacarse un zurdazo al palo largo que envió a córner el meta Andrés. Gregor, que entró por Diego Hernández, aporto más dinamismo al ataque local, partiendo desde banda derecha y apareciendo por dentro cerca del delantero Tiko.

El Cambados siguió dominando y insistiendo, liderado en la creación por el joven Noel Chaves, que en el 60 conectó con Gregor en la derecha y el disparo del ex del Céltiga lo atrapó abajo Andrés. En la siguiente progresó bien el equipo de Pénjamo por banda izquierda, pero Tiko no pudo llegar por poco al pase de Diego Iglesias en área.

El técnico local dio entrada a André para dotar de más energía al centro del campo. Brais Parada llegó a línea de fondo por banda derecha y puso el pase atrás que despejó la defensa. El siguiente cambio en los locales fue Tavares, para amenazar a balón parado. Nada más entrar, el lateral izquierdo lanzó una falta lateral esquinada que despejó la defensa con problemas. El tiempo fue pasando y el Gran Peña no se descompuso, mientras el Cambados no mejoró en ataque con los cambios. Incluso el central Alberto Lago acabó en punta e las últimas acciones.

Al final el Gran Peña hizo valer una acción puntual en el primer período y apenas concedió ocasiones ante un Cambados que la próxima jornada visitará al filial del Lugo.

El presidente del Gran Peña y exjugador del CJ Cambados, Waldo Otero, fue homenajeado por el club local que preside Eladio Oubiña Mónica Ferreirós

Cambados: David Conde; Brais Parada, Alberto Lago, Fran (Tavares, min. 70), Rodri; Rancaño (Seydou, min. 77), Anxo (André, min. 65); Dieguito Hernández (Gregor, min. 46), Noel, Diego Iglesias; Tiko (Joel, min. 77). Gran Peña: Andrés; Álex Vila, Cantero, Odilo, Mateo Aguayo (Ginto, min. 73); Mati Delicado, Antón de Vicente; Amet (Toni Armada, min. 89), Fran López, Marcos Fontán (André, min. 73); Coira (Martín Lago, min. 90).

Gol: 0-1 Antón de Vicente (min. 23).

Árbitro: Carrillo Chekhov. Amarilla a Brais Parada por los locales y a los visitantes Amet y Fran López.

Pénjamo sigue el juego desde el banquillo Mónica Ferreirós

Pénjamo: “Non estivemos finos de cara a portería e houbo moitas imprecisións”

El entrenador del Cambados lamentó la derrota en un partido en el que una acción puntual decidió el resultado. “Na primeira parte non houbo nada nin para un lado nin para o outro, con moitísimas imprecisións, pero nun erro en cadea que cometemos chegou o seu gol, xa que non fomos capaces de ser contundentes”.

“Na segunda parte saímos ben, tivemos ocasións co ese arreón de inicio, pero non estivemos finos de cara a portería. Logo houbo moitas imprecisións, eles trataron de trasitar pero os tivemos controlados. Faltounos continuidade no xogo e foi un partido trabado. Ao final buscamos todas as solucións que tenemos arriba, pero non acabamos de estar ben”. Pénjamo lamenta que a su equipo le está costando materializar ocasiones porque a nivel de juego sigue compitiendo bien. “A impresión que teño é que o rival non foi superior”.