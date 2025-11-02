El cambadés Pibe marca su primer gol en el fútbol profesional en la victoria de la Leonesa

Pibe celebra su primer gol con la Leonesa en Segunda División, que consiguió el sábado ante el Mirandés Leonesa

El futbolista cambadés de origen argentino Agustín Pastoriza "Pibe" estrenó su cuenta goleadora en el fútbol profesional al marcar uno de los tantos de la victoria de la Cultural Leonesa por 3-2 ante el Mirándes el sábado. Pibe hizo el 2-1 superada la hora de juego al finalizar una acción combinativa con la zurda dentro del área, con un gran disparo abajo.

Aunque los visitantes lograron empatar el partido en dos ocasiones, la Leonesa no desistió y encontró el premio al final para sumar su primera victoria en casa en liga. "Tenía ganas de marcar. Me estoy viendo muy bien, somos un equipo que atacamos mucho", explicó el cambadés al final del duelo.

A sus 29 años, el camino de Pibe al fútbol profesional no ha sido fácil, pero nunca tiró la toalla y finalmente está en el lugar que le corresponde por talento y constancia. Pibe se marchó en edad formativa al Betis, club con el que debutó en Primera División con 17 años ante el Osasuna en el Sadar. Tras jugar en el filial bético y en el del Oviedo regresó a Galicia y militó varias temporadas en Segunda B en el Coruxo y en el Pontevedra. Incluso bajó a Tercera División, en el Ourense CF, donde anotó 10 goles con 23 años, lo que le abrio las puertas del Burgos, para jugar en su filial.

Pibe siguió picando piedra y en su regreso a Galicia empezó a convertirse en un futbolista diferencial en el Arenteiro, tanto en Segunda como en Primera RFEF. Por eso la pasada temporada la Cultural Leonesa llamó a su puerta y se unió a un ambicioso proyecto que buscaba el ascenso a Segunda División. Pibe fue fundamental en la Cultural, jugando más de dos mil minutos, y logrando el objetivo de dar el salto al fútbol profesional. En lo que va de temporada en Segunda A, ha jugado 8 de titular y se ha adaptado muy bien a la exigencia, dada sus condiciones técnicas y su conocimiento del juego. Su primer gol en la categoría premia su trayectoria y su persistencia, haciendo justicia.