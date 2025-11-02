El Boiro se queda con la miel en los labios ante el filial del Lugo

El once titular del Boiro ante el Lugo B Tania Martínez

El CD Boiro se quedó muy cerca de sumar una victoria en Barraña. Los de José Tizón, dirigidos hoy por Iñaki, perdieron por 1-2 ante el filial del Lugo, en un partido en el que tuvieron ocasiones muy claras para sumar de tres, pero en el que de nuevo la actuación arbitral volvió a ser protagonista. Prol se encargó de anotar el único tanto de los boirenses, que por el momento se mantienen décimos.

Durante los primeros minutos del enfrentamiento ambos se iban tanteando con balón. Los lucenses sacaban a relucir su aspecto más defensivo, mientras que el cuadro local buscaba la amplitud en el último tercio del campo, con alguna llegada de Mario Prol, que fue el primero en disparar directo a las manos de Mateo.

La primera ocasión clara del partido cayó del lado de los Jose Tizón, que tuvo que ver el partido desde las gradas tras la roja de la pasada jornada. En una acción de córner, Samu Araújo recibió el balón perfecto para que Casais se quedara a centímetros del portero rival, que acabó atajando con dificultad. Los visitantes no tardaron en responder. Aday lideró el contragolpe para ponerse mano a mano con Borja Rey, que calculó mal la distancia en el área y acabó forzando el saque de esquina.

Casais volvía a dejar claro el dominio boirense en la zona de ataque, en un contragolpe encabezado por el propio delantero, que se va de la defensa y consigue el mano a mano con Mateo, quien terminó haciéndose con el balón. En la acción inmediata, Ibe consiguió ganarle la espalda a Nieto, pero su disparo se fue cruzado y Borja Rey se hizo con la pelota.

El partido se dinamitó cuando a los quince minutos, el colegiado señaló penalti tras una falta de Yosi sobre Aday. La polémica estaba servida en Barraña, y es que la acción se produjo fuera del área, concretamente en el semicírculo, por lo que el colegiado no tuvo que señalar penalti. El 11 visitante terminó materializando la pena máxima para poner el 0-1 en el electrónico.

Iago Martínez intentó un disparo desde fuera del área, pero se fue desviado y el Lugo B recuperó el balón. El gol dio alas a los de Dani Galán, ganando los segundos balones. Así, en un robo de balón por la banda izquierda llegó el segundo gol del Lugo. Noah subió por lavanda ganando la espalda a la defensa, y en un disparo en el que Borja Rey pudo hacer mucho más, los lucenses volvían a ponerse por delante.

La desesperación reinaba en Barraña después de que Aday volviese a ganar la espalda a los centrales, provocando una acción por la que los lucenses pedían penalti, pero esta vez el colegiado no lo señaló. Para los de Tizón estaba siendo muy complicado meter balones al área. Borja Rey quiso resarcirse de su error, sacando una mano impoluta ante un disparo de Ibe que los lucenses veían dentro.

Instantes antes de que el árbitro señalase el descanso del enfrentamiento, en una recepción de balón, Mario Prol bajó un balón para disparar desde fuera del área y anotar el primer gol de los locales.

Segunda mitad

Tras el descanso, ambos técnicos optaron por los mismos jugadores, a pesar de que Juanma comenzó a calentar nada más iniciar el segundo tiempo. Enjamio seguía siendo el principal creador de juego desde la sala de máquinas. Un taconazo de 'Magic' Prol supuso una nueva acción de peligro para el Boiro, pero Casais no alcanzó el balón a tiempo y la defensa recuperó para los visitantes.

Samu Araújo cometió una falta peligrosa sobre Samu. El disparo de falta del propio Samu se fue desviado, a pesar de pasar muy cerca de la escuadra. Romero trataba de ponerla para Landeira, pero el bloque de cuatro defensas planteado por Galán era infranqueable.

Borja Rey volvía a sacar una mano imposible para frenar un disparo a la escuadra de Ibe, que llegó tras ganarle el balón a un Samu Araújo con las pilas descargadas. Iñaki apostó por dar paso a Santi Taboada a la banda, que apoyado en Facu buscaba la subida al contragolpe. Insua también se estrenó en Barraña para picar espacios y aumentar así la intensidad en los minutos finales.

Los locales estaban marcando el ritmo en ataque, con Insua en la banda derecha y Taboada por la izquierda, tratando de crear jugadas peligrosas al borde del área. La estrategia de los visitantes en los últimos minutos era clara. Había que reforzar la línea defensiva ante un Boiro que necesitaba filtrar balones diagonales para acercarse al área.

Barraña aumentaba su desesperación con un fallo garrafal de Juanma, que no encajó un rechace con la portería vacía en los últimos cinco minutos reglamentarios. La tensión volvía a reinar en Barraña después de que el colegiado solo añadiese cuatro minutos tras las pérdidas de tiempo y las cinco ventanas de cambios.