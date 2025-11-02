El Boiro recibe al Lugo B en un partido entre equipos de la zona media alta

Enjamio maneja el balón durante el partido con el Céltiga en A Illa Gonzalo Salgado

El CD Boiro (8º con 11 puntos) recibe esta tarde a las 17 horas en Barraña al Lugo B (6º con 12 puntos) en un duelo entre rivales directos que aspiran a estar cerca de los puestos de play-off y lejos de la zona de peligro. Los locales llegan a la cita enrabietados por la polémica derrota en Vigo ante el Gran Peña, que además tiene consecuencias hoy. Arán está sancionado tras ver la quinta amarilla y el técnico Jose Tizón tendrá que verlo desde la grada, castigado con dos partidos. Además, David Noya ha dejado el club en busca de más protagonismo.

El entrenador vigués tampoco puede contar con Rodri Zambrana y Bruno Campos, lesionados, mientras que vuelven Juanma y Insua, que podrían tener minutos. “El filial del Lugo ha cambiado mucho su plantilla, fichando muchos jugadores de muy buen nivel, con un potencial ofensivo tremendo”, advierte Tizón, que señala dos nombres propios de los visitantes. El extremo izquierdo Aday, que lleva 5 goles, y el delantero catalán Ibe, de sólo 19 años y que lleva 3, destapándose como una de las sensaciones de la categoría por su juego de espaldas.

“Es un equipo con mucho ritmo, por lo que tenemos que hacer un partido con mucha concentración y con un nivel de activación grande, intentar sacarles el balón porque ellos si lo tienen te desgastan mucho”, explica Tizón. “Por lo que hemos visto es uno de los equipos con más movilidades trabajadas a nivel ofensivo”, advierte el técnico del Boiro.