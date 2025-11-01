Mi cuenta

Deportes

Un Gran Peña al alza, reto para el Cambados en Burgáns en horario matinal

El partido se juega a los 12 horas y los vigueses encadenan siete partidos sin perder. Nico, Álex y Zalo, bajas en los locales

Gonzalo Sánchez
01/11/2025 12:06
Cambados y Gran Peña vienen de ganar en la última jornada a Silva y Boiro respectivamente
Cambados y Gran Peña vienen de ganar en la última jornada a Silva y Boiro respectivamente
dxt

El CJ Cambados recibe en horario matinal este domingo al Gran Peña (12 horas), un auténtico hueso que sólo perdió en la primera jornada en Arteixo y desde entonces encadenada siete partidos invicto y atraviesa por un gran momento tras ganar al Barco a domicilio y al Boiro en Barreiro,

Los vigueses son novenos con 11 puntos, dos más que los de Pénjamo, y en sus filas mezclan jugadores con experiencia como Antón de Vicente, Cantero o Cellerino con jóvenes de proyección como Mati, André, Amet, Coira o Juluis, todos ellos sub 23, o el delantero Fran López, máximo goleador de los de Martín Blanco con 3 tantos.ç

El CJ Cambados afronta la cita en un buen momento después de su victoria en A Coruña ante el Silva, la segunda de la temporada que le mantiene fuera de descenso. Pénjamo, que tiene las bajas de Nico, Zalo y Álex Fernández, ensalza al rival. “Es un equipo que tiene jugadores con mucha velocidad en la parcela ofensiva y con buen pie, será importante que no pueden recibir cómodos sus jugadores avanzados y ganar duelos”. Las opciones locales pasan también “por manejar las situaciones de área y ser capaces a nivel ofensivo de tener un ritmo alto para poder superarlos”. Será una duro reto para los locales. 

