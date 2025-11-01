Primera derrota a base de tiros libres

Damaris Rodríguez, que anotó diez puntos, dispuso de un último lanzamiento de tres para forzar la prórroga, pero el balón no entró Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada encajó la primera derrota en Liga Femenina 2 esta temporada al perder con el Horbisa Spirit Grenkw Barakaldo 53-56 un partido decantado desde la línea de tiro libre en la segunda parte. Un total de 25 lanzaron las vascas tras el descanso para acabar con 33 en el global, por los 20 de los que gozaron las locales, que se habían ido al descanso 9 arriba (29-20) y con la sensación de tener el partido controlado. Pero el guión cambió en la segunda parte, dominada por la defensa y el ritmo visitante para llevar el partido a un final de cara o cruz en el que la moneda cayó del lado del Barakaldo.

El partido fue trabado y a pocos puntos, como se esperaba tenor de los cuatro anteriores del equipo recién descendido de Liga Challenge. El Cortegada se sobrepuso a un 0-5 inicial que llevó la firma de Salazar. Los robos de Manivesa y la producción en la pintura de Christabel dieron el mando a las de Manu Santos en un primer cuarto en el que ya debutó Horford. El Cortegada lo finalizó 20-14 después de cinco puntos de Damaris, que mostró su talento anotador.

En el segundo cuarto Marta Sanmartín dio continuidad en la dirección de juego al trabajo iniciado por Blanca Manivesa. El Cortegada se puso 8 arriba, pero el partido se volvió un correcalles con muy poco acierto de ambos equipos. De hecho el parcial en el segundo cuarto fue 9-6 y las locales se fueron con una ventaja esperanzadora tras un triple desde la esquina de Damaris.

El partido fue muy físico y con muchas faltas Mónica Ferreirós

En la segunda parte el Barakaldo ajustó en defensa y al Cortegada le costó mucho anotar cerca del aro, fallando canastas que parecían fáciles para Ezumah en el primer tiempo. Las vascas empezaron a remontar, sacando faltas y a base de tiros libres. Una tónica que se mantuvo hasta el final. El partido entró en el último cuarto con máxima igualdad (39-39). El Cortegada lo empezó bien, con un triple de Gara Jorge, pero su rival se agarró siempre al partido, incluso cuando se vio 5 abajo a falta de menos de tres minutos.

Blanca puso uno arriba a su equipo a falta de 47 segundos, pero Moyano se fue a la línea de personal y anotó los dos tiros libres (20 de los 36 puntos visitantes en la segunda parte llegaron desde ahí). Blanca no pudo anotar la siguiente acción y Maguire, desde el tiro libre tras recibir la falta puso el 53-56 a falta de 8 segundos. Manu Santos pidió tiempo y la pizarra dejó a Damaris en la esquina para un triple que rechazó el aro. Celebraron su segunda victoria las vascas, candidatas a estar en las primeras plazas que este domingo jugarán en Pontevedra con el Arxil. El Cortegada pone el foco en la visita el domingo a la pista del líder Maristas Coruña. Otro partido muy exigente.

Ficha técnica:

Cortegada: Christabel Ezuma (12), Cris Loureiro (7), Blanca Manivesa (9), Lucía Carabán (0), Gara Jorge (9) -quinteto inicial- Marta Sanmartín (6), María Angulo (0), Inés Yubero (0), Maira Horford (0), Damaris Rodríguez (10) y Teresa Cabello (0).

Barakaldo: Enya Saoirse (7), Carla Salazar (5), Alba Ibáñez (2), Paula García (10), Absatou Diaw (3) -quinteto inicial- Alba Barneda (8), Ana Moyano (5), Iratxe Pérez (0), Inés Tomás (2), Celia Carral (2) y Mareme Diop (12).

Parciales: 20-14 / 9-6 / 10-19 /14-17.

Árbitros: Iris Díaz y Mateo Alvariño. Señalaron 24 faltas a las locales y 18 a las visitantes. Sin eliminadas.