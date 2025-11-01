Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Laura Santos y Gustavo Santiago fueron los más rápidos en la 10K de Rianxo

La XI Carreira Popular citó a más de 460 atletas de distintas edades

Gonzalo Sánchez
01/11/2025 16:34
Más de 460 corredores de diferentes edades tomaron esta mañana las calles de Rianxo
Mónica Ferreirós

Gustavo Santiago (Club Deportivo Pinarium) y Laura Santos (Facsa Playas de Castellón) se adjudicaron el triunfo en la prueba absoluta de 10K de la XI Carreira Popular de Rianxo, que reunió ayer a más de 460 atletas de diferentes edades en la Plaza do Concello. 

Organizada por el Concello y el Club Atletismo Rianxo, la competición forma parte del XI Circuito Provincial de Carreiras Populares de la Diputación y del VIII Circuito Carreiras Populares Barbanza Arousa. Un total de 286 corredores completaron las tres vueltas del recorrido urbano del 10K. Gustavo Santiago ganó con un tiempo de 31:08, superando en cuatro segundos a Amadeo Abal, mientras que la tercera plaza fue para Andrés Cendán, a cuarenta segundos del vencedor. Yago Lijó, del Triatlón Rianxo fue quinto con un tiempo de 33:41, por lo que se llevó el premio al mejor clasificado de entre los atletas locales. En la sexta plaza acabó su compañero Damián González (33:44). 

Búscate en las imágenes de la Carreira Popular de Rianxo

En la categoría femenina, la vencedora empleó un tiempo de 37:04, el segundo puesto fue para la atleta del Ría de Foz Ana María Santiso (39:14), mientras que ocupó la tercera posición Tere Parrado, del Club Atletismo Santiago, con un tiempo de 40:14. Aldara Betanzos (Barbantia Roda) fue la mejor local al correr a un ritmo medio de 4:26 el kilómetro, acabando séptima la prueba femenina. 

La organización repartió premios en metálico de 150, 100 y 50 euros a los tres primeros clasificados de ambas categorías, además los ganadores locales se llevaron el Trofeo Xosé Neira Hermida. 

En la categoría “Zapatilla Inclusiva”, para personas con diversidade funcional, completaron los 6.600 metros Raúl Da Silva y Moisés Calvo. En Sub 16, sobre la misma distancia, se impusieron Xoel Otero y Lucía Ageitos; en Sub 14 (2.250 metros) los ganadores fueron Jairo Gontán y Carla Suárez; en Sub 12 (1.500 metros) ganaron Gabriel Nogueira y Alma Vicente; y en sub 10 (1.000 metros), Mateo Vilela y Claudia Fernández. También hubo participación en la categoría "Sardiñas" (nacidos en 2018 y 2019), que corrieron 500 metros, y “Xoubas” (nacidos en 2020 y 2021), con 100 metros de recorrido.

