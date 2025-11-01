Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La falta de consistencia en defensa condenó al Sigaltec en Culleredo

Los vilagarcianos ya perdían por 17 en el primer cuarto ante un rival acertado y que encontró casi siempre las ventajas en ataque, 99-84

Gonzalo Sánchez
01/11/2025 22:36
Al Sigaltec le está costando mucho competir a domicilio en Tercera FEB
Al Sigaltec le está costando mucho competir a domicilio en Tercera FEB
Mónica Ferreirós

El Sigaltec perdió en Culleredo por 99-84 un partido en el que le faltó la concentración defensiva necesaria para frenar el acierto de los locales, que empezaron muy bien con un parcial de 32-15 que obligó a los de Luis Gabín a remar en contra del marcador todo el partido. 

En el segundo cuarto llegaron los mejores minutos de los vilagarcianos, que dejaron de intercambiar canastas y estuvieron mejor atrás. Eso les devolvió al partido, ya que compartieron bien el balón en ataque y endosaron un parcial favorable con el que se acercaron en el electrónico. Pero esa tónica no se trasladó a la segunda parte, el nivel defensivo no fue suficiente ante un rival que encontró las ventajas interiores y tuvo en Pablo Sanjurjo a su inesperado MVP con 17 puntos y 7 rebotes. El partido llegó sentenciado a los últimos minutos, cuando Pablo Fernández anotó varios triples para maquillar el resultado y acabar con 23 puntos, los mismos que anotó su compañero Óscar Castaño.

Ficha técnica:

Culleredo: Ramiro Espinoza (19), Daniel William (18), Alberto Corbacho (6), Khadim Fall (14), Xián Quintela (9) -quinteto inicial- Álvaro Añón (0), Marcos Iglesias (1), Pablo Sanjurjo (17), Jorge Martínez (6), Luis Xune (2), Fernando Vidal (7), Xabier Igoa (0).

Sigaltec: Óscar Castaño (23), Jorge Rodríguez (6), Pablo Fernández (23), Miguel Gil (6), Adrian Kovac (3) -quinteto inicial- Mateo Bello (10), Raúl Santórum (0), Pedro Sabugueiro (0), Carlos Caamaño (0), Daniel Rey (3), Aarón Monteagudo (4), Álvaro Rodríguez (6). 

Parciales: 32-15 /17-26 /28-23 /22-20. 

Árbitros: Christian Abalo y Sergio Álvarez: 21 faltas a los locales y 26 a los visitantes.

