El Maristas Antón Cortegada recibe al potente Barakaldo, que aspira a volver a la Liga Challenge

La batalla del rebote será una de las claves en el partido de esta tarde Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde a las 18 horas en el pabellón Sara Gómez al Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo, uno de los grandes favoritos a ocupar las primeras plazas tras descender la pasada campaña. De momento los resultados del equipo vasco están siendo irregulares, con una victoria en cuatro partidos, pero tiene una gran plantilla en la que continúan jugadores importantes de Liga Challenge, como Paula García, Inés Bonet o a la ex del Cortegada Absa Diow. Además incorporaron a la ala-pívot senegalesa Mareme Diop, que es la máxima anotadora y reboteadora de su equipo.

El Horbisa Barakaldo viene de plantar cara al Maristas (53-56) y este fin de semana completará su particular triplete ante equipos gallegos, ya que mañana domingo visita al Arxil en Pontevedra en partido adelantado correspondiente a séptima jornada.

En las vilagarcianas Manu Santos dispone por primera vez de toda la plantilla y tiene previsto hacer debutar a Maira Horford. “Físicamente aún no está al mejor nivel, pero tiene conocimiento del juego y a nivel táctico se va acoplando bien”, explica el vilagarciano, que destaca del rival su poderío físico. “Tiene una buena plantilla, con jugadoras interiores muy grandes y exteriores con mucha estatura también. Juegan bien a toda pista, buscan sus ventajas y son muy duras en el rebote de ataque. Es un equipo duro y consistente”.

Será por tanto otra batalla para el Cortegada, en su tentativa de mantenerse invicto y seguir creciendo como equipo. “Hay dos peleas, el ritmo y el rebote”, explica Manu Santos. “Nosotros vamos a intentar correr y hacer nuestro juego”, ante un rival que prefiere un ritmo más bajo, jugar a media pista y utiliza defensas zonales. “Es evidente que el rebote será clave”, asume un Santos Nores que espera que su equipo mantenga la competitividad mostrada hasta el momento.