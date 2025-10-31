Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Vilanova rinde homenaje a Víctor Mariño por su título de campeón gallego Élite de BTT Descenso

El alcalde Gonzalo Durán recibió al ciclista de András en el Concello

Gonzalo Sánchez
31/10/2025 12:27
Víctor Mariño fue recibido en el Concello de Vilanova
cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la concejala de Deportes, Eliana Vidal, recibieron en el Concello al ciclista Víctor Mariño para rendirle homenaje por el título de campeón gallego de Descenso en la categoría Élite. 

Mariño ganó el Campeonato Gallego celebrado el pasado mes de septiembre en A Fracha, donde se impuso con un tiempo de 1:54,732. Organizado por la Peña Ciclista Moto Bike, el Autonómico de Descenso de BTT se desarrolló por el parque forestal pontevedrés con 1.300 metros de recorrido y reunió a 120 participantes, con protagonismo para el infantil Dani Barcia, actual subcampeón de Europa, que marcó el mejor tiempo con 1:54,005, superando en pocas décimas al vilanovés del X Bikes, que se llevó la victoria en Élite.

"Es un excelente deportista, está consiguiendo éxitos y siempre celebramos sus victorias, estamos encantados porque es uno de los deportistas de élite que tenemos en Vilanova", dijo el alcalde. El ciclista de András, que está en plena pretemporada, se prepara en Lobeira y con sesiones de gimnasio. Víctor volverá a afrontar pruebas internacionales en 2026 a lo largo del territorio nacional y en Portugal, y sus grandes objetivos volverán a ser el Campeonato de España y el Campeonato Gallego.

