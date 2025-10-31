“Este partido se puede calificar como una final”, dice Romina Dadín

Romina Dadín durante un partido en San Pedro Gonzalo Salgado

El Atlético Villalonga visita mañana a las 16:00 horas al Olímpico de León Femenino. Un encuentro en el que las de Romina Dadín esperan comenzar a alzar el vuelo, ya que cada jornada se les hace más difícil conseguir el objetivo de mantener la categoría.

“Es un partido que podemos calificar como practicamente una final para engancharnos y coger esa confianza que le falta al equipo en los partidos”, explica Romina Dadín en la previa del enfrentamiento.

El inicio de temporada no está siendo el esperado por las sanxenxinas, que en siete jornadas solo han conseguido sumar un punto. “El equipo está convencido del trabajo que lleva realizando esta semana, más si cabe después del partido ante As Celtas”, cuenta la entrenadora del Atlético Villalonga.

Las seis derrotas lastran al equipo, que arrancó la temporada con el objetivo de mantenerse en Segunda RFEF sin mayor preocupación. Situación que, por el momento, no se está cumpliendo.

Hasta ahora, el equipo lleva solo un punto, y hace más de un mes que no suma, ya que fue el pasado 20 de septiembre cuando las de Romina Dadín empataron ante el Real Sporting Femenino. Desde entonces, el combinado solo ha ido encajando derrota tras derrota.

El viento en contra

Mañana, las de Romina Dadín se enfrentan a un rival que lucha por no caer en los puestos de descenso, dado que actualmente las leonesas se encuentran décimas clasificadas con cinco puntos, por lo que sumar en casa se vuelve vital para ellas.

“Ellas nos van a exigir mucho porque tienen jugadoras diferenciales, pero estamos trabajando y creemos que es un partido que podemos sacar adelante”, recalca Romina.

“Desde el cuerpo técnico creemos que el equipo está en un buen momento, solo falta que por fin se vea reflejado en el resultado. Ahora mismo el Olímpico es un rival directo y tenemos que tratar por todos los modos sumar de tres”.