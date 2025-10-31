El Umia recibe al Lemos y el Portonovo al Arnoia, mientras que el Villalonga juega en Vigo

El Villalonga visita al Alertanavia en Vigo y el Portonovo recibe al Arnoia Gonzalo Salgado

La jornada de Preferente en su grupo II se abre el domingo por la mañana para los representantes arousanos con el duelo que mide al Umia (17º con 5 puntos) ante el Lemos (7º con 12 puntos) a las 12 horas en el campo de A Senra 2. En los locales Lino tiene la baja de Joseph y la duda de Guillán, por problemas musculares. En los de Monforte destaca el ex del Vilalbés Fito, que lleva siete goles. "Es un equipo con muy buenos jugadores", destaca el técnico local.

"El campo les puede condicionar, porque el suyo es amplio y de hierba natural, por lo que espero un partido de mucha intensidad, segundas acciones y mucho balón parado". Un contexto al que el Umia se adapta bastante bien y quiere puntuar para salir de descenso.

El Umia espera a un Lemos con muy buenos futbolistas Mónica Ferreirós

De la zona baja también trata de salir el Portonovo (16º con 6 puntos), que se mide en Baltar a las 16.30 horas al Atlético Arnoia (6º con 13 puntos). "Estamos muchas ganas de competir y volver a ganar para que el equipo coja confianza", explica Minso Vidal, deseoso de que "el trabaja que estamos haciendo se refleje con resultados" para así "crecer en la clasificación". Vuelve Carlos Martínez en los arlequinados, ya recuperado de su lesión, ante un rival del que Minso destaca que "es un equipo competitivo con un estilo de juego muy práctico".

El Arnoia fue capaz de ganar a domicilio a Villalonga y Valladares, y en sus filas cuenta con varios jugadores ourensanos con experiencia en Tercera.

En el caso del Villalonga (10º con 11 puntos), el equipo celeste visita en el campo federativo de Coia a las 16.30 horas al Alernavia (14º con 9 puntos). Un partido para mantener la buena racha tras otra buena semana se entrenamientos en la que la enfermería se sigue vaciando.

Sera Pérez sólo tiene las bajas de Lucky y Álex Barbeito, "que ya están en el último tramo de recuperación". La victoria en el derbi ha dado moral a la plantilla, cada vez con más confianza. "Va a ser un partido difícil, el rival es muy dinámico con el balón, arriesga mucho pero también encaja". Frenar el juego alegre de los jóvenes vigueses será importante en las opciones de los visitantes. "Queremos seguir en esta racha y aprovechar nuestro buen estado de ánimo", dice el entrenador de un Villalonga que, de ganar, se acercaría a los puestos de play-off.