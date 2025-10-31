El Sigaltec buscará estrenarse mañana a domicilio ante el Culleredo del mítico Alberto Corbacho

Alberto Corbacho, a sus 41 años, sigue disfrutando del baloncesto en las filas del Culleredo da

El Sigaltec viaja mañana a tierras coruñesas para medirse al Culleredo a las 19.30 horas en el pabellón de O Burgo. Quinta jornada de Liga de Tercera FEB a la que ambos llegan con un mismo balance de una victoria y tres derrotas, por lo que es un duelo entre rivales directos en estos momentos.

En los locales destaca la presencia del legendario Alberto Corbacho, que a sus 41 años sigue en activo tras regresar a Galicia en 2022 para entrenar en la cantera del club coruñés y echar una mano en el primer equipo, donde cumple su cuarta temporada en EBA. El exalero del Obradoiro, que ha disputado 226 partidos en la ACB con un promedio de más de 9 puntos por partido, sigue siendo una amenaza en el tiro exterior y ha anotado 13 triples en los primeros cuatro partidos, en los que su equipo cayó a domicilio ante Chantada y Marín, superó en casa al Universidad de Oviedo y viene de perder en la última jornada ante el Navia en un final de cara o cruz (83-84). "Si está en pista te obliga a tener un defensor pegado a él para que no pueda tirar de 3", explica Luis Gabín, que afronta el duelo con las dudas de Óscar Castaño, que ya pudo entrenar con sus compañeros, y Aarón Monteagudo.

Culleredo no es sólo Alberto Corbacho. Gabín analiza al rival. "Es un equipo con un quinteto muy marcado y de calidad en todas las posiciones, jugadores con muchos puntos en las manos. Fichó dos interiores muy físicos, Khadim Fall, de Senegal, que es de los pívots más dominantes de la liga por físico, y Daniel William, un cuatro atlético que hace daño cuando es capaz de ser directo al aro. Además tienen un escolta anotador que lleva muy buena temporada (Espinoza)".

Así las cosas, las opciones de los vilagarcianos pasan "por controlar el rebote y que los dos interiores no nos hagan mucho daño, que no encuentren canastas fáciles en segundas opciones". Además el entrenador del Sigaltec también habla de la importancia de "vigilar su tiro de 3, es uno de los equipos con mejor porcentaje de la liga y con auténticos especialistas, tendremos que estar concentrados en no permitir tiros abiertos".