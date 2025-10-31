El Céltiga se juega ante el Silva olvidarse de las urgencias por un tiempo

El Céltiga repite este domingo en el Salvador Otero, donde viene de ganar con remontada al Viveiro Gonzalo Salgado

El Céltiga disputa el domingo en el Salvador Otero ante el Silva (17 horas) un partido fronterizo que puede marcar su devenir en la competición en lo que resta de primera vuelta. Los isleños aspiran a sumar una tercera victoria seguida con la que dejar a los coruñeses a 9 puntos, una distancia importante en la pelea por la permanencia.

Hace tan solo dos semanas el equipo de Luis Carro era penúltimo, con los mismos 4 puntos que sigue atesorando el Silva, y ahora está en disposición de asentarse en la zona de la clasificación que reporta tranquilidad para seguir trabajando sin urgencias. Por eso el partido del domingo cobra una importancia relevante para los locales, ante un rival que ha perdido sus cuatro partidos a domicilio pero afronta la cita con la obligación de reaccionar. “O Silva nunca se rende e este vestiario nunca o vai facer”, advierte el capitán del Silva Brais Lema, que ve “un equipo xunto, unido e con gañas de sacar puntos”.

Los coruñeses llegarán el domingo al Salvador Otero tras caer en sus dos últimos partidos ante Boiro (1-0) y CJ Cambados (1-2), unos resultados que les han dejado colistas como el peor equipo en cuanto a producción goleadora (sólo 4 tantos anotados en 8 encuentros). Luis Carro sabe que “es un partido muy importante porque estamos todavía intentando construir y hacerlo desde las victorias es más sencillo”. El entrenador vilanovés, además, destaca que “es muy difícil ganar tres partidos seguidos para un equipo cuyo objetivo es la permanencia”, algo que funciona como aliciente esta semana.

Carro está repartiendo minutos entre su amplia plantilla de 23 futbolistas. Salvo Carlos y Nico Rosas, lesionados, y tras el debut ante el Viveiro de Hugo Vázquez, ya han jugado 21 futbolistas. Sólo Óscar Iglesias y Julio Rey lo han hecho como titulares los ocho encuentros y ambos son los que más minutos han disputado. Los cambios en las alineaciones son constantes cada semana, dada la igualdad en cuanto a nivel en la plantilla, por lo que todos son conscientes de que jugar es caro, incluso lo es ir convocado. “Es complicarlo gestionarlo, sobre todo cuando los resultados aprietan”, reconoce Luis Carro. “De momento no está siendo difícil porque el grupo es bueno y cada uno es consciente del rol que le toca en cada momento. Inevitablemente a veces hay situaciones injustas, pero se lo hacemos saber, pero está habiendo oportunidades para casi todos y habrá para todos”. l